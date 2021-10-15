Головченко: "Белмедстекло" будет наращивать объемы производства

15 октября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белмедстекло" будет наращивать объемы производства. Об этом сказал сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Борисовский район, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Романа Головченко, сейчас на ОАО "Белмедстекло" идет наладка ампульного оборудования. Производство закладывалось больше под традиционные фармацевтические продукты. Но сейчас, когда страна выходит на выпуск собственной вакцины от коронавируса, нужно говорить о наращивании мощностей. "Текущая производительная мощность предприятия - 500-550 млн ампул, из них 400 млн уйдет только на наши традиционные фармацевтические продукты. Под наше производство вакцины потребуется наращивать объем производства", - сказал он.

При этом премьер-министр особо отметил, что к стеклу в этом случае будут и иные технические требования. Сегодня была поставлена задача Минздраву совместно с производителями изучить этот вопрос.

"Мы считаем, что решение сохранить это производство медицинского стекла было правильным. Мы уже вывели его на должный уровень, который позволит заместить импортную стеклянную трубку, которую ранее закупали в Германии", - констатировал он.

Роман Головченко рассказал, что с ситуацией на ОАО "Белмедстекло'' он столкнулся сразу после назначения на должность руководителя правительства. "Ситуация была кризисная. Проект по модернизации "Белмедстекла" был под угрозой остановки из-за дефицита финансирования и допущенных ошибок на стадии становления. Тогда высказывались мнения о закрытии предприятия вместе с Борисовским хрустальным заводом, который на тот момент уже вошел в процедуру ликвидации. Но, посоветовавшись, мы приняли решение изыскать финансирование и закончить проект. Сегодня мы видим, что решение было правильным. Опаски, что проект не осуществится, нет. Самое главное, что сердце предприятия - плавильная печь - заработало", - подчеркнул премьер-министр.-0-

Фото Андрея Покумейко