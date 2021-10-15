Головченко: решение создать Белорусскую стекольную компанию было оправданным и правильным

15 октября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Решение о создании Белорусской стекольной компании было верным. Такое мнение высказал сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Борисовский район, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году в Беларуси было принято решение о создании Белорусской стекольной компании. "На стадии формирования мы пристрастно подходили к рассмотрению вопроса о целесообразности создания холдинга, чтобы не допустить ошибок, которые когда-то имели место. Сегодня из цифр докладов видим, что решение это было оправданным и правильным. Повысилась операционная эффективность предприятий, как и предполагалось. В первую очередь, за счет централизации процессов закупок и продаж. Только за истекшие девять месяцев экономия составила порядка $0,5 млн. Для этих предприятий достаточно приличная сумма", - сказал Роман Головченко.

По его словам, на первоначальном этапе экономия позволит получать более высокую рентабельность при продажах. Дальше речь будет идти о работе предприятий холдинга в рамках единой стратегии развития. Это даст возможность избежать параллельных затрат, четко выстроить продуктовые линейки - где и на какой площадке, что будет производиться.-0-

Фото Андрея Покумейко