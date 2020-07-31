Головченко: благополучие малых городов зависит от экономического здоровья предприятий

31 июля, Березовка /Корр. БЕЛТА/. Благополучие таких городов, как Березовка, зависит от экономического здоровья градообразующих предприятий. Такое мнение сегодня во время посещения ОАО "Стеклозавод "Неман" высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр во время рабочей поездки в Лидский районе ознакомился с работой предприятия, его экономическим положением. "Не удивительно, что заводу уделяется повышенное внимание: мы стараемся смотреть за развитием всей страны. Здоровье и благополучие такого города, как Березовка, зависит от экономического здоровья предприятия. Если здесь будет работа, сбыт, зарплата, значит будет жить и город", - отметил Роман Головченко. Он подчеркнул, что в истории завода были разные периоды. На развитие привлекались кредитные ресурсы для модернизации, однако не всегда принимаемые на стеклозаводе решения были эффективными, в какой-то момент груз долгов стал неподъемным.

"В обычной ситуации итог мог бы быть одним - санация и банкротство. Но важно сохранить предприятие, коллектив. Поэтому руководство страны весной приняло беспрецедентные меры поддержки: можно было начинать работу с чистого листа. Сейчас вовремя выплачиваются заработная плата, налоги. То, как будет развиваться предприятие в дальнейшем, зависит лишь от вас: от руководства, как будет налажено производство, сбыт, и от коллектива, ответственного подхода к труду каждого", - подчеркнул Роман Головченко во время встречи с коллективом.

Беседа прошла в формате открытого и доверительного диалога. Работники завода подняли несколько волнующих их вопросов, в том числе жилищного строительства, поддержки молодых и многодетных семей. Роман Головченко отметил, что эта тема находится на постоянном контроле. В 2020 году на поддержку строительной отрасли - субсидии, льготное кредитование, подвод инженерных коммуникаций и другое - направят Br1 млрд. Планируется построить около 4 млн кв.м жилья, четверть из них с господдержкой.

Еще один вопрос касался открытия в Лиде филиала ГрГУ им. Янки Купалы. Ситуация находится на контроле в облисполкоме, возможные решения прорабатываются совместно с Министерством образования.

Коснулись во время встречи и вопроса модернизации пенсионной системы, в том числе как стимулировать людей участвовать в накоплении пенсии. Премьер-министр отметил, что все решения будут приниматься после тщательного и взвешенного анализа, ведь главное не ухудшить условия для людей.

Кстати, во время встречи Роман Головченко рассказал о том, как решаются вопросы, которые раньше поднимали жители Березовки. Например, в городе не хватало нескольких узких медицинских специалистов. Принято решение, что один из местных специалистов пройдет переподготовку по специальности эндокринолог. Будут организованы и выездные консультации кардиолога.

Также в ближайшее время введут в эксплуатацию ранее не исправный компьютерный томограф в Лидской ЦРБ. Кроме того, возводится пристройка для нового аналогичного аппарата.

ОАО "Стеклозавод "Неман" - одно из старейших предприятий Беларуси. Образовано оно в 1883 году. В то время это было маленькое производство с одной стекловаренной печью и 20 рабочими. Сейчас это градообразующее предприятие со среднесписочной численностью около 1,4 тыс. человек.

Основные виды деятельности - выпуск хозяйственно-бытовых изделий из стекла и производство стекловолокна. В портфеле предприятия более 5 тыс. наименований продукции из стекла и хрусталя. Сейчас в ОАО "Стеклозавод "Неман" работают две стекловаренные печи (по производству хрусталя и бесцветного стекла) и печь по производству стекловолокна.-0-