Головченко: часть граждан выступает за перераспределение экономических полномочий между центром и регионами

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть белорусских граждан выступает за перераспределение экономических полномочий центра и регионов. Такой вывод можно сделать по итогам проведения в стране диалоговых площадок, заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди видят необходимость в перераспределении экономических полномочий между центром и регионами. В первую очередь с точки зрения более самостоятельного распоряжения доходами бюджета, децентрализации в принятии решений по использованию средств бюджета, индустриализации населенных пунктов, реализации конкретных проектов, которые направлены на создание рабочих мест в регионах", - отметил Роман Головченко.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы забрать больше денег у Минской области и отдать их в другие регионы, доходы которых значительно ниже. "Задача регионов состоит как раз в том, чтобы развивать бизнес, территории, создавать рабочие места, получать больше налогов и доходов от недвижимости, аренды и так далее. И именно за счет этого увеличивать доходы собственного бюджета, а не за счет перераспределения из более прибыльных регионов", - сказал премьер-министр.

"Наша цель - это фактически индустриализация страны. Не только промышленная, но и сферы услуг. То есть мы должны нарастить инвестиции в основной капитал, - добавил Роман Головченко. - Мы впервые, наверное, за все время постарались создать национальный инфраструктурный план. Это более 800 объектов, которые будут модернизированы и созданы в следующую пятилетку".-0-