Головченко: мы видим обнадеживающую тенденцию к восстановлению товарооборота с Россией

Михаил Мишустин и Роман Головченко во время встречи

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тенденция к восстановлению товарооборота с Россией наблюдается в начале 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которая прошла в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в начале 2021 года видим очень обнадеживающую тенденцию к восстановлению объема двустороннего товарооборота. Темп роста белорусского товарного экспорта в Россию по итогам января-февраля составил около 105%, а российского в Беларусь - почти 125%", - сказал Роман Головченко.

По данным Национального статистического комитета, оборот белорусско-российской внешней торговли товарами и услугами в январе-феврале 2021 года составил $5,3 млрд, увеличившись к уровню аналогичного периода 2020 года на 11,9%. Экспорт товаров и услуг в Россию составил $2,3 млрд (рост на 2%).-0-