Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности - Головченко

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которая прошла в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема интеграции в экономической сфере - приоритетный вопрос двусторонней повестки. Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности. Но имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане. В основном это вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов. Эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно, потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект", - сказал Роман Головченко.

Михаил Мишустин обратил внимание, что интеграционное взаимодействие в Союзном государстве сегодня подробно обсуждалось на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Абсолютно уверен, что мы сможем наращивать интеграционное взаимодействие и использовать его возможности для развития наших экономик. Особенно важно наше взаимодействие в период пандемии. Мы оказываем друг другу помощь. В Беларуси запущено производство российской вакцины "Спутник V", - отметил он.-0-

Роман Головченко

Михаил Мишустин

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