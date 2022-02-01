Головченко: на внутреннем рынке достаточно овощей, цены регулируются

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внутреннем рынке Беларуси достаточно овощей, цены регулируются. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко после посещения УП "Партизанское", обеспечивающего хранение стабилизационных фондов продукции растениеводства, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас никогда не было дефицита в производстве овощей. По некоторым позициям выращиваем в десятки раз больше, чем нужно внутреннему рынку, например картофеля - в 13 раз. У нас есть стабилизационные фонды. Президент в прошлом году поручил облисполкомам, которые являются держателями стабфондов, заложить продукцию под стопроцентную потребность внутреннего рынка. Это было сделано. Остальное будет вывозиться на экспорт", - сказал Роман Головченко.

Правительство ограничило предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен с января по май 2022 года на отдельные виды отечественной продукции. Действие постановления распространяется на свежие картофель, белокочанную капусту, столовую свеклу и морковь, репчатый лук, яблоки. "Эти шесть позиций пользуются наибольшим спросом. Мы были вынуждены пойти на не очень популярные меры и ввели ценовое регулирование, чтобы наши граждане не испытывали ценового давления. Формула ценового регулирования учитывает затраты производителей, но не позволяет спекулянтам получать сверхприбыли за счет перекладывания расходов на население. Так что дефицита нет, цены мы отрегулировали", - подчеркнул премьер-министр.

"Сколько продлится ценовое регулирование, сложно сказать. Если ситуация будет складываться по-другому, мы раньше его отменим", - резюмировал Роман Головченко.-0-

Фото Оксаны Манчук