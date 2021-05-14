Головченко: нужно интенсифицировать развитие регионов с учетом конкурентных преимуществ

14 мая, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Необходимо интенсифицировать развитие регионов с учетом конкурентных преимуществ. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время рабочей поездки в Брестскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко принял участие в заседании Барановичского горисполкома, где были рассмотрены итоги выполнения плана мероприятий по устойчивому социально-экономическому развитию города на период до 2020 года. Согласно этому плану, предусматривалась реализация 149 мероприятий. На 1 января текущего года из них выполнено 119.

"Мы начали подведение итогов выполнения планов развития административно-территориальных единиц с численностью населения 80 тыс. и выше. Прошло три года с момента начала их реализации, и на примере Барановичей мы рассматриваем результаты. Что удалось сделать за это время, какие выводы необходимо сделать, а какие проблемы, недоработки следует учесть для того, чтобы избежать их в новой программе социально-экономического развития регионов, которая будет действовать в текущей пятилетке", - подчеркнул премьер-министр.

Во время заседания

По его словам, сделано немало, выполнено более 80% мероприятий, которые были заложены в программе. "Эти мероприятия создали почву для того, чтобы сделать качественный скачок", - сказал он. Однако есть те, кто недоработал при выполнении задач.

"Мы должны показать честную картину того, как выполнены задачи ускоренного развития. Показатели - это всего лишь маркеры, они могут не отражать всю полноту ситуации, так как подвержены влиянию субъективных факторов. Наша задача - проанализировать, что и почему не получилось", - добавил глава правительства.

"Ключевая задача заключается в поиске тех стержневых проектов, которые позволят все конкурентные преимущества регионов воплотить в денежный эффект. Задачи соответствующие поставлены и республиканским, и местным органам госуправления. Будем смотреть все остальные регионы и интенсифицировать процесс их развития. Программа, можно сказать, первый этап прошла", - констатировал он.

Роман Головченко также посетил предприятия ИООО "Белдан" и ОАО "Птицефабрика "Дружба". "Мы сегодня на практике посмотрели, как работают предприятия разных форм собственности - частное и государственное, - отметил премьер-министр. - Это пример хороших инвестиционных проектов, которые реализуются в том числе при поддержке государства, которое удешевляет кредитные ресурсы, направляемые на создание этих производственных мощностей как для частного производителя, так и для госкомпании".-0-

Роман Головченко во время посещения предприятия "Белдан"

На предприятии "Белдан"

Роман Головченко во время посещения птицефабрики "Дружба"

Фото Андрея Покумейко