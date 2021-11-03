Головченко обсудил с руководством "Ситик Констракшн" реализацию крупных инвестпроектов в Беларуси

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко обсудил с руководством китайской компании "Ситик Констракшн" реализацию крупных инвестпроектов в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудничество с "Ситик Констракшн" началось в 2007 году и активно развивается все эти годы. Она была одной из первых инжиниринговых компаний, которая начала практическую работу в Беларуси, - сказал Роман Головченко в ходе встречи с первым вице-президентом компании Янь Цзяньцяном. - Компания реализует в стране три крупных инвестиционных проекта. "Ситик Констракшн" выступала не только в качестве генерального подрядчика, но и стала соинвестором ЗАО "БЕЛДЖИ".

Основное внимание во время встречи было уделено перспективным проектам, которые компания осуществляет и планирует реализовать на территории Беларуси. Речь шла о Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), которая строит под Минском высокотехнологичное агропромышленное производство полного цикла, о создании нового комплекса азотных удобрений и иных проектах.

"Мы хотим финализировать договоренности и выйти на четкую схему дальнейшей работы по данным проектам. Мы готовы к предметному разговору. Реализация пилотных проектов имеет не только коммерческую составляющую, но и будет служить укреплению белорусско-китайского сотрудничества. Безусловно, проекты такого масштаба воплощаются при государственной поддержке. В их реализацию вовлечены не только коммерческие компании, но и правительственные структуры, кредитно-финансовые учреждения", - акцентировал внимание премьер-министр.

В свою очередь Янь Цзяньцян отметил, что проект БНБК предусматривает реализацию производства комбикормов, аминокислот. Также в планах запуск в эксплуатацию так называемого проекта перспективного развития "БНБК-3". Он предполагает организацию выпуска витаминов, аминокислот, продуктов крахмального, глюкозного производства. Это позволит наладить выпуск принципиально новых как для Беларуси, так и для стран СНГ продуктов - витаминов (В2, В12, С) и новых видов аминокислот (валин, лейцин, изолейцин).

"Нам удалось провести большую работу. Комбикормовое производство уже введено в эксплуатацию. Что касается аминокислотного производства, лизин уже изготавливается, а выпуск треонина и триптофана начнется в декабре этого года", - рассказал первый вице-президент компании "Ситик Констракшн".

Роман Головченко подчеркнул, что наиболее важным итогом реализации проекта является не только выход на проектную мощность, но и обеспечение его коммерческой устойчивости. "Важно, чтобы финансовые потоки, которые будут складываться в процессе работы предприятия, позволяли иметь уровень рентабельности для обслуживания кредитных ресурсов, привлеченных для его реализации. Необходимо обеспечивать текущую окупаемость", - считает он.

На встрече также обсуждался инвестиционный проект по строительству азотного комплекса. "Этот проект очень важен для нашей страны. Мы заинтересованы, чтобы новый азотный комплекс стал одним из самых эффективных проектов в мире среди аналогичных производств за счет применения самых современных технологий и конкурентоспособной стоимости проекта в целом. Мы заинтересованы в его завершении в 2025 году", - заявил глава правительства.

В свою очередь китайская сторона подтвердила готовность к реализации данного проекта. -0-