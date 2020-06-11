Головченко: первоочередная задача - избавить экономику от углеводородной зависимости

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первоочередную задачу премьер-министр Роман Головченко видит в избавлении экономики от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости. Об этом он заявил сегодня в парламенте, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача - избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан", - сказал Роман Головченко.

Во время заседания

По его словам, эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства. "В установленные сроки документы будут внесены на рассмотрение парламента", - подчеркнул премьер.

Палата представителей сегодня дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром. Он выступил перед парламентариями, ответил на их вопросы. В числе прочего депутаты интересовались перспективами взаимодействия с Россией. Премьер отметил, что возникающие в двусторонних отношениях вопросы решаются конструктивно. "Работаем в спокойном, стабильном режиме. Возникают периодически разные взгляды на какие-то экономические процессы. Задача правительства - добиваться выгодных для Беларуси решений. Это наша принципиальная позиция. Все должно происходить в интересах белорусского народа, в том числе и в отношениях с партнерами", - подытожил Роман Головченко.-0-

Правительство в ближайшее время определит резервы для роста экономики "Правительство уже в новом составе на ближайшем заседании Президиума Совета Министров рассмотрит основные результаты принимаемых мер поддержки, а также определит резервы для выхода экономики на траекторию роста", - анонсировал премьер-министр Роман Головченко.

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