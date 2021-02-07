Головченко: полагаю, скоро страны ЕАЭС перейдут к работе над проектом Договора об общем рынке газа

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полагаю, скоро страны ЕАЭС перейдут к работе над проектом Договора об общем рынке газа. Об этом в эфире "Беларусь 1" по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Решение по стратегии развития интеграции до 2025 года главами государств ЕАЭС принято на высшем совете. Сейчас Российская Федерация в соответствии с поручениями, которые даны Евразийской экономической комиссией, готовит международный договор по общему рынку газа", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр отметил, что во время заседания Евразийского межправсовета обращалось внимание на то, что необходимо ускориться в этой работе. "И российские коллеги с пониманием воспринимают это. Поэтому полагаю, что скоро мы перейдем уже к работе над проектом Договора об общем рынке газа", - добавил он.-0-