Головченко: правительство контролирует ситуацию с ценами на потребительском рынке

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство контролирует ситуацию с ценами на потребительском рынке, заявил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Ситуация с ценами у нас абсолютно спокойная. Мы находимся в прогнозных параметрах, даже идем ниже прогноза. Задача, которая была поставлена перед правительством и Национальным банком, - годовой рост потребительских цен не должен превышать 5%. С начала года мы имеем индекс роста потребительских цен 103,2%. Причем по контролируемым ценам он еще ниже, - сказал Роман Головченко. - Конечно, был сложный период, когда из-за разрыва цепочек поставщиков начали возникать инфляционные навесы, начали подниматься цены. Вы помните, ажиотажный спрос возникал на имбирь, лимоны, гречку. Поэтому пришлось срочно гасить эту ситуацию и регулятивными, и экономическими методами".

В Беларуси в такой непростой период удалось не допустить роста безработицы - Головченко По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, в центре особого внимания - необоснованное увольнение работников. "Президент очень жестко всегда спрашивает за необоснованное увольнение, особенно в частном секторе. Я могу со всей ответственностью сказать - мы такого не допустили".

Премьер подчеркнул, что Президентом еще тогда была поставлена жесткая задача - обеспечить порядок на ценовом рынке, несмотря на все кризисные явления. "И он сейчас обеспечен. Мясная продукция подешевела практически на 10%, а также молочная продукция, хлебобулочные изделия и так далее. Сейчас есть небольшой рост по плодоовощной продукции: цитрусовые, яблоки, которых был не урожай в прошлом году, картофель старый закончился, а новый пока не вырос, капуста, лук - это все импортные товары. Но это абсолютно сезонное явление, соберем наш урожай - тут же цены припадут. Поэтому я с уверенностью говорю, что правительство ситуацию на ценовом рынке контролирует", - отметил он.

Роман Головченко добавил, что белорусам не стоит беспокоиться. "Я бы хотел воспользоваться ситуацией и обратиться к широким экономическим кругам, которые очень активно комментируют действия правительства, нагнетают напряженность, что все плохо, что правительство сейчас включит печатный станок (хотя у правительства нет таких полномочий), начнет сейчас всем наращивать зарплаты, будет эмиссия, будет опять курс доллара расти. Для чего это делается? Зачем людям вливается такая информация в голову, на кого работают люди, которые каждый день или через день нагнетают эту напряженность? У меня лично однозначного ответа на этот вопрос нет, - заявил премьер-министр. - У нас хватает денег в бюджете для того, чтобы выполнять все свои социальные обязательства и программы развития".-0-