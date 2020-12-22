Головченко: правительство заинтересовано в приходе армянского бизнеса в Беларусь

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси заинтересовано в приходе армянского бизнеса в страну, сообщил премьер-министр Роман Головченко на встрече с послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном, который завершает свою дипмиссию в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы настроены активно работать на армянском рынке. Конечно, заинтересованы, чтобы армянский бизнес приходил в Беларусь с качественными, недорогими, экологически чистыми продуктами питания. У вас производится большая номенклатура плодоовощной продукции, мы знаем, что армянской бизнес очень активен, и заинтересованы в приходе его сюда", - сказал Роман Головченко.

По его оценке, торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Армении развивается очень плодотворно и конструктивно. Вместе с тем премьер-министр рассчитывает на еще большую динамику. "Хорошие цифры по товарообороту - это главный, наверное, индикатор того, насколько активно работают чиновники и бизнесмены двух стран. Конечно, рассчитываем, что эта тенденция будет сохраняться в следующем году", - подчеркнул премьер-министр.

Глава белорусского правительства отметил конструктивное взаимодействие с Арменией в Евразийском экономическом союзе. "Радует, что в ходе дискуссий, которые ведутся на площадке ЕАЭС, наши позиции совпадают с армянской стороной. Это объединение служит, наверное, цементирующим фактором для развития торгово-экономических отношений не только на двухсторонней основе - мы создаем общие правила игры, пусть не сразу, но постепенно к ним привыкаем. Мы учимся в рамках этого союза искать компромиссы, находить общие решения, которые в конечном счете работают на усиление экономик всех стран ЕАЭС", - добавил он.

Роман Головченко

Роман Головченко выразил надежду, что во время дальнейшей работы Армена Гевондяна в МИД Армении вопросы белорусско-армянского сотрудничества останутся в фокусе его внимания.

Армен Гевондян подтвердил, что белорусско-армянские отношения имеют большой потенциал. "Это не только дипломатический термин и оценка. Это то, что я здесь прочувствовал за два года работы", - сказал посол.

Он обратил внимание на то, что даже в условиях пандемии и приостановки торгово-экономических контактов в мире Беларусь и Армения за 10 месяцев нарастили товарооборот почти на 20%. "Это говорит о том, что есть ниши взаимодействия, которые надо развивать", - уверен посол.

Товарооборот Беларуси и Армении в январе - октябре 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,8%, до $67,5 млн. Экспорт составил $49,2 млн (рост на 16%), импорт - $18,3 млн (увеличился на 31,4%). Основными позициями белорусского экспорта стали молоко и сливки, сгущенные и сухие, сыры и творог, тракторы и седельные тягачи, говядина, провода, кабели, лекарственные средства. Основу импорта из Армении составили крепкие спиртные напитки, полимеры стирола, медные отходы и лом.-0-

Армен Гевондян

Фото Андрея Покумейко