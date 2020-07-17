17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает вполне достижимым товарооборот с Казахстаном на уровне $1 млрд. Об этом он сказал сегодня на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, которая проходит на полях Евразийского межправсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

Аскар Мамин и Роман Головченко

"Статистика торговли наглядно демонстрирует, что поставленная главами государств планка товарооборота в размере $1 млрд является вполне достижимой, мы к ней приблизились. Конечно, в этом году на фоне замедления деловой активности из-за пандемии объем торговли немного уменьшился, но это не внушает опасений. Нам необходимо сконцентрировать усилия, чтобы снижение не приобрело затяжной характер", - отметил Роман Головченко.

Во время встречи

По его словам, Беларусь нацелена на расширение взаимной торговли на равноправных условиях. Интерес представляют совместные кооперационные проекты.-0-