Головченко: снижение норм беспошлинного ввоза товаров позволит развить интернет-торговлю в ЕАЭС

19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Поэтапное снижение и выравнивание норм беспошлинного ввоза товаров будет способствовать развитию интернет-торговли в ЕАЭС. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе, которое проходит сегодня в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вследствие пандемии COVID-19 интенсивное развитие в современном мире получила электронная торговля товарами. Убежден, что одним из ключевых вопросов формирования благоприятных тенденций для развития интернет-торговли в ЕАЭС и недопущения различного рода злоупотреблений в этой сфере является поэтапное снижение и выравнивание норм беспошлинного ввоза товаров", - считает глава белорусского правительства.

По его мнению, принятие положительного решения по этому вопросу создаст равные условия ввоза товаров интернет-торговли во всех странах союза и придаст дополнительный импульс для дальнейшего развития в этом направлении.

Роман Головченко также отметил активную работу комиссии и государственных органов стран ЕАЭС по реализации мероприятий, предусмотренных стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.-0-