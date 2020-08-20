Головченко: сохранение российского рынка - важная задача, но мы не кладем все яйца в одну корзину

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение российского рынка в качестве приоритетного - это важная задача, но Беларусь продолжит активно осваивать и другие рынки сбыта. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Для нас сохранение российского рынка в качестве приоритетного - это важная задача. Мы, конечно, не кладем все яйца в одну корзину и не делаем ставки только на российский рынок. У нас пошла активная динамика поставок, например, в Китайскую Народную Республику. Тот же рынок Евросоюза для нас важен", - сказал Роман Головченко.

Он также обратил внимание на то, что сам по себе небольшой белорусский рынок для крупного инвестора недостаточно интересен и именно членство в ЕАЭС предоставило Беларуси возможность оперировать на всем экономическом пространстве. "То есть инвестор может строить предприятие в Беларуси, а продавать в Россию и Казахстан. Это одно из самых главных преимуществ для членов союза", - пояснил премьер-министр.-0-