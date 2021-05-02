Головченко: возможность перевалки леса и товаров машиностроения через российские порты рассматривается

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсуждает с Россией возможность переориентации экспорта леса и товаров машиностроения через российские порты, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, определены категории товаров, в отношении которых потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты. "Мы с российскими коллегами обсуждаем в том числе и другие грузы, которые Беларусь сейчас экспортирует через балтийские порты, по их переориентации на российские по аналогии с нефтепродуктами. Это удобрения, машиностроение, лесоматериалы", - сказал Роман Головченко.

"Вопрос в том, чтобы это не несло ущерба экономике предприятий с точки зрения стоимости логистики. - продолжил премьер-министр. - Поэтому мы в том числе очень предметно прорабатываем вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах".

В этой связи Роман Головченко добавил, что российская сторона выразила готовность предоставить или по крайней мере подобрать возможные участки, которые будут соответствовать требованиям, предъявляемым белорусской стороной. По его словам, реализация такого инвестиционного проекта дает определенную гарантию, что белорусские грузы не застрянут где-нибудь по дороге. "Здесь очень важно просчитать логистику, потому что при поставке товаров каждый доллар на счету", - добавил он.

Премьер-министр также отметил, что Беларусь рассматривает возможности Северного морского пути, развитием которого занимается Российская Федерация, чтобы сократить путь в Азиатско-Тихоокеанский регион.-0-