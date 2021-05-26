Головченко вручил государственные награды работникам МТЗ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко вручил государственные награды работникам Минского тракторного завода, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко государственные награды будут вручены лучшим представителям Минского тракторного завода - людям, которые своим ежедневным трудом вносят весомый вклад в изготовление известной всему миру техники. Это мероприятие сегодня особенно актуально, потому что оно проходит в преддверии большого юбилея - 75-летия со дня основания МТЗ. За эти годы из когда-то недостроенного авиационного завода предприятие выросло во флагман белорусской промышленности, флагман сельскохозяйственного машиностроения не только на территории нашей страны, но и на всем постсоветском пространстве", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр подчеркнул, что МТЗ не только не утратил своих позиций, но и продолжает развиваться, выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию. Более 90% продукции уходит на экспорт. "Без преувеличения можно сказать, что этот завод является национальным достоянием Беларуси", - заявил он.

По словам Романа Головченко, МТЗ продемонстрировал хорошую динамику за 2020 год и прошедший период 2021-го. "Сейчас главное - не сбавлять темпы. Тогда заветной цифры в 4 млн выпущенных машин можно достичь уже буквально в следующем году", - обратил внимание он.

"Высокие награды, которые сегодня вручаются, - это знак признания заслуг всего коллектива предприятия перед государством", - резюмировал премьер-министр.

Минский тракторный завод был основан 29 мая 1946 года. Предприятие разрабатывает, изготавливает и экспортирует колесные тракторы, запасные части, организует на лицензионной основе их производство, оказывает услуги по налаживанию и проведению сервиса. МТЗ ведет активную деятельность на рынках разных государств и имеет сборочные производства в различных уголках планеты.-0-

Роман Головченко вручает медаль "За трудовые заслуги" заместителю генерального директора по производству Александру Потураеву

Роман Головченко вручил Благодарность Президента помощнику генерального директора по социальному развитию и идеологической работе Андрею Сусленкову

Роман Головченко вручает Благодарность Президента начальнику цеха Игорю Шевчику

Роман Головченко вручил Благодарность Президента трактористу-машинисту Игорю Тихановичу

Роман Головченко вручает медаль "За трудовые заслуги" токарю-расточнику Владимиру Флейте

Роман Головченко вручает медаль "За трудовые заслуги" формовщику Надежде Кунцевич

Роман Головченко вручил медаль "За трудовые заслуги" старшему мастеру Наталье Орловской

Роман Головченко вручает медаль "За трудовые заслуги" начальнику цеха Анатолию Брелю

Роман Головченко вручил Благодарность Президента модельщику Геннадию Леончику

Фото Андрея Покумейко