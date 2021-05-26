Головченко вручил государственные награды работникам МТЗ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко вручил государственные награды работникам Минского тракторного завода, передает корреспондент БЕЛТА.
"По поручению Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко государственные награды будут вручены лучшим представителям Минского тракторного завода - людям, которые своим ежедневным трудом вносят весомый вклад в изготовление известной всему миру техники. Это мероприятие сегодня особенно актуально, потому что оно проходит в преддверии большого юбилея - 75-летия со дня основания МТЗ. За эти годы из когда-то недостроенного авиационного завода предприятие выросло во флагман белорусской промышленности, флагман сельскохозяйственного машиностроения не только на территории нашей страны, но и на всем постсоветском пространстве", - сказал Роман Головченко.
Премьер-министр подчеркнул, что МТЗ не только не утратил своих позиций, но и продолжает развиваться, выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию. Более 90% продукции уходит на экспорт. "Без преувеличения можно сказать, что этот завод является национальным достоянием Беларуси", - заявил он.
По словам Романа Головченко, МТЗ продемонстрировал хорошую динамику за 2020 год и прошедший период 2021-го. "Сейчас главное - не сбавлять темпы. Тогда заветной цифры в 4 млн выпущенных машин можно достичь уже буквально в следующем году", - обратил внимание он.
"Высокие награды, которые сегодня вручаются, - это знак признания заслуг всего коллектива предприятия перед государством", - резюмировал премьер-министр.
Минский тракторный завод был основан 29 мая 1946 года. Предприятие разрабатывает, изготавливает и экспортирует колесные тракторы, запасные части, организует на лицензионной основе их производство, оказывает услуги по налаживанию и проведению сервиса. МТЗ ведет активную деятельность на рынках разных государств и имеет сборочные производства в различных уголках планеты.-0-
Фото Андрея Покумейко