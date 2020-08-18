Головченко: все предприятия работают, на некоторых есть группы протестующих

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, на некоторых из них есть группы протестующих, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Конвейеры нигде не остановлены, люди работают - это абсолютно реальная ситуация. Действительно, на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников, которые, может быть, недовольны, и они таким образом выражают свою позицию по отношению к происходящему. Но что особенно печально - пытаются втянуть других", - сказал Роман Головченко.

Руководитель правительства считает, что "большинство представителей трудовых коллективов хотят работать и понимают, что это пагубный путь - проведение таких незаконных акций".

Роман Головченко

"Действительно, Конституцией предусмотрено право на забастовку (ст.41). Но это забастовка для решения коллективного трудового спора при нарушении прав трудящихся, нарушении трудового договора. Если не сработали какие-то примирительные механизмы, тогда коллектив имеет право объявить ее в полном соответствии с Конституцией", - отметил премьер-министр.

При этом он заявил, что если процедура забастовки, предусмотренная законодательством, нарушена, то ни о какой забастовке речи идти не может. "Поэтому 20, 30 человек, может, 50, 100, даже 200 человек не имеют права выступать от имени всего предприятия и, более того, втягивать остальных работников в забастовку или какие-то другие протестные акции. Это, между прочим, является наказуемым деянием, прямым причинением вреда. Это препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования, то есть предприятие несет убытки, - сказал Роман Головченко. - Если такие факты будут, соответственно, люди, причинившие убытки, тоже будут отвечать по закону. Этот ущерб может быть оцифрован и будет оцифрован".

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