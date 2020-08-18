Головченко: все предприятия работают, на некоторых есть группы протестующих

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, на некоторых из них есть группы протестующих, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Конвейеры нигде не остановлены, люди работают - это абсолютно реальная ситуация. Действительно, на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников, которые, может быть, недовольны, и они таким образом выражают свою позицию по отношению к происходящему. Но что особенно печально - пытаются втянуть других", - сказал Роман Головченко.
Руководитель правительства считает, что "большинство представителей трудовых коллективов хотят работать и понимают, что это пагубный путь - проведение таких незаконных акций".
"Действительно, Конституцией предусмотрено право на забастовку (ст.41). Но это забастовка для решения коллективного трудового спора при нарушении прав трудящихся, нарушении трудового договора. Если не сработали какие-то примирительные механизмы, тогда коллектив имеет право объявить ее в полном соответствии с Конституцией", - отметил премьер-министр.
При этом он заявил, что если процедура забастовки, предусмотренная законодательством, нарушена, то ни о какой забастовке речи идти не может. "Поэтому 20, 30 человек, может, 50, 100, даже 200 человек не имеют права выступать от имени всего предприятия и, более того, втягивать остальных работников в забастовку или какие-то другие протестные акции. Это, между прочим, является наказуемым деянием, прямым причинением вреда. Это препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования, то есть предприятие несет убытки, - сказал Роман Головченко. - Если такие факты будут, соответственно, люди, причинившие убытки, тоже будут отвечать по закону. Этот ущерб может быть оцифрован и будет оцифрован".
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