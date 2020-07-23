Головченко: выделенные ранее средства на поддержку экономики в условиях пандемии еще не исчерпаны

23 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Выделенные ранее объемы средств на поддержку экономики в условиях пандемии еще не исчерпаны. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"У нас остаются еще лимиты средств, и то, что они не все выбраны, говорит о том, что ситуация нормальная и не является какой-то сверхъестественной или кризисной", - подчеркнул руководитель правительства.

По его словам, ситуация по мерам поддержки экономики была доложена на совещании Президенту. "Озвучена цифра, что суммарно страна затратила около Br0,5 млрд на меры помощи и поддержки. Все эти цифры подсчитаны. Здесь и надбавки, и льготы, и рассрочки, и арендные каникулы, и так далее. Пока все суммы, которые запланированы в бюджете, еще не выбраны. По некоторым статьям невыборка от плана составляет порядка 50%. Это говорит о том, что мы изначально спланировали, еще не понимая, какая будет глубина кризиса, больше средств, чем в реальности потребовалось", - заявил Роман Головченко.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси не поступали так, как в ряде стран, когда фактически просто раздавали деньги. "Не было такой нужды. Экономика не останавливалась. Тем, кто не мог за счет работы обеспечивать необходимый уровень зарплат, помогал бюджет. Но в целом такой нагрузки на бюджет не потребовалось из-за того, что экономика не останавливалась", - рассказал премьер-министр.

Наибольший объем средств потребовался на доплаты, в основном медикам - тем, кто работал непосредственно с пациентами и фактически рисковал собой. Внимание было обращено и на предприятия. В правительстве до сих пор работает специальная группа, которая оперативно рассматривает вопросы кредитной поддержки предприятий в непростых условиях. "Льготные кредиты под гарантии правительства, местных бюджетов, но тем, кто реально использует эти деньги, чтобы пережить временные трудности, произвести продукцию, продать и потом вернуть кредит. То есть деньги вертолетные не разбрасывались", - пояснил глава правительства.-0-