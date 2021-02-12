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12 февраля 2021, 11:50

Головченко выступил против деиндустриализации и анонсировал 500 инвестпроектов в промышленности

Фото из архива
Фото из архива
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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко сегодня на VI Всебелорусском народном собрании выступил против деиндустриализации Беларуси и анонсировал 500 инвестпроектов в промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что все участники ВНС согласны, что допустить деиндустриализацию Беларуси непростительно. В промышленности наши достижения неоспоримы, на мировом рынке Беларусь в числе лидеров во многих сегментах. Треть (мирового. - Прим. БЕЛТА) рынка карьерной техники, пятая часть калийных удобрений - наши. Каждый десятый трактор в мире - белорусский", - отметил Роман Головченко.

По его оценке, в прошедшей пятилетке серьезно подтянулся еще ряд направлений, в том числе деревообработка, фармацевтика. Следующий шаг - создать и развить как минимум пять новых высокотехнологичных отраслей и направлений: электротранспорт, биоиндустрия, фармацевтика, робототехника, производство композитных материалов.

Правительство продолжит развивать традиционные отрасли, но только на новой технологической базе и цифровой основе. В химической отрасли предстоит ввести два крупных комплекса калийных удобрений в Петрикове и Старобине, в Гомеле - модернизировать химзавод. "В этом году завершим модернизацию "Нафтана" и перейдем на 100%-ный выпуск дизельного топлива Евро-5 независимо от загрузки", - анонсировал Роман Головченко.

В течение пятилетия в промышленность планируется привлечь более Br80 млрд и реализовать более 500 инвестиционных проектов.

Запланировано 26 новых проектов с использованием местного сырья на Br2 млрд во всех регионах страны. Будут созданы 13 кластеров в перспективных отраслях.

В сельском хозяйстве правительство хочет повысить отдачу от каждого гектара, увеличить выход продукции с каждой единицы сырья. Хозяйства получат современную отечественную технику - за пятилетку более 31 тыс. единиц на сумму около Br4 млрд. С использованием современных технологий построят 39 крупных производственных объектов на сумму более Br2 млрд. Правительство ждет от аграриев к концу пятилетия увеличения объемов производства зерна до 10 млн т, молока - более 9 млн т, мяса - более 2 млн т.-0-

Роман Головченко
Роман Головченко

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