Гомельская и Омская области заинтересованы в укреплении сотрудничества в АПК

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская и Омская области заинтересованы в укреплении сотрудничества в агропромышленной сфере. Совместные планы партнеры обсуждали сегодня в ОАО "Гомельагрокомплект", которое посетила делегация Омской области РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудничеству "Гомельагрокомплекта" и Омской области уже более 15 лет, подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия российского региона Николай Дрофа. "Мы используем продукцию, которая производится здесь. У нас есть официальный представитель предприятия. В нашей делегации - руководители хозяйств, которые используют (гомельское. - Прим. БЕЛТА) оборудование", - сказал он.

Представители Омской области познакомились на "Гомельагрокомплекте" с новинками производства. По словам министра, в целом развитие животноводства в Беларуси, в том числе и технологического оборудования, демонстрирует рост. "Мы являемся партнерами в этом направлении. И важно понимать, насколько интенсивно развиваются у вас технологии, которые нужны и нам в молочном животноводстве", - сказал Николай Дрофа.

Глава аграрного ведомства напомнил: Омская область - регион сельскохозяйственный, молочному животноводству уделяется много внимания. И стоит задача - вести модернизацию, используя оборудование белорусского производства. "Хотелось бы, чтобы те достижения, которые есть у вас, применялись и у нас", - добавил он.

Министр отметил и перспективу локализации в российском регионе производства, сборки сельхозоборудования "Гомельагрокомплекта". "Мы имеем такую возможность. У нас развито машиностроение, где мы могли бы размещать заказы", - пояснил он. По мнению руководителя, это бы позволило увеличить объем реализации продукции.

По словам генерального директора ОАО "Гомельагрокомплект" Александра Стрибука, в целом на российский рынок предприятие поставляет 45% продукции. "С омскими коллегами налажено тесное сотрудничество. Каждый год мы прорабатываем новые шаги и решения", - добавил он.

Заинтересованы аграрии Омской области и в сотрудничестве в племенном деле. "Мы в поиске черно-пестрой породы коров. Посмотрели потенциал, который есть у вас", - рассказал Николай Дрофа. Он убежден, что для успешного развития отрасли нужно в комплексе совершенствовать генетический потенциал сельскохозяйственных животных, кадры и технологии.

Посещение Гомельского региона - часть программы работы делегации Омской области на международной сельскохозяйственной выставке "Белагро-2021".-0-