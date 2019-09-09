"Гомельтранснефть Дружба" недополучила $23 млн выручки из-за ситуации с грязной нефтью

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" недополучило $23 млн выручки из-за ситуации с грязной нефтью. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Олег Борисенко в интервью порталу "Нефтехимия", сообщает БЕЛТА.

"Длительная остановка нефтепровода негативно повлияла на финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и привела к недополучению выручки в $23 млн. Неизбежным и обязательным условием для восстановления доходов стало доведение объемов перекачиваемой нефти по итогам года до запланированных либо увеличение тарифов", - сказал Олег Борисенко.

Во время переговоров с российскими партнерами удалось достигнуть договоренности о необходимости повышения тарифов на транспортировку нефти через Беларусь. "Принято решение, что с 1 сентября 2019 года они будут увеличены на 3,7%. Вместе с этим российская сторона взяла на себя обязательства стремиться к объемам прокачки, которые обеспечат ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выручку в соответствии с бизнес-планом на 2019 год. Это первый этап. По итогам работы за год ситуация с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода будет проанализирована, после чего мы определимся с дальнейшими действиями", - отметил гендиректор предприятия.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-