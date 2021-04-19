"Гомельтранснефть Дружба" провела ремонт участка магистрали Унеча-Мозырь

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба" провели ремонт и подключение участков магистрального нефтепровода Унеча - Мозырь, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Ремонт проводился на 159-м и 181-м км нефтепровода DN800. Здесь было установлено оборудование для водопонижения грунтовых вод. "Ремонтируемые участки освободили от нефти, сырье перекачали в нефтепровод Унеча - Мозырь DN1000. Монтаж новых секций с подключением к действующему нефтепроводу выполнили специалисты НПС "Гомель" и ЛПДС "Мозырь", - рассказали в "Гомельтранснефти Дружба".

После проверки сварных соединений методами неразрушающего контроля участки трубопровода заполнены нефтью. Технологическая схема приведена в исходное состояние. Углеводородное сырье транспортируется в штатном режиме.-0-