"Гомсельмаш" экспортирует более 65% техники

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" отправляет на экспорт более 65% техники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"По информации центра маркетинга и рекламы предприятия, в общей сложности за рубеж "Гомсельмаш" отправляет порядка двух третей всей выпускаемой техники", - отметили в пресс-службе. Так, до конца первого полугодия этого года, кроме поставок продукции на традиционные рынки Беларуси, России, Казахстана, запланирована отгрузка техники в Молдову и Армению. География экспорта во втором полугодии включает Украину, Узбекистан, страны африканского континента.

Крупнейший белорусский производитель сельхозтехники в январе - апреле этого года существенно увеличил темпы роста реализации и экспорта продукции по отношению к аналогичному периоду 2019-го. "Эти ключевые показатели составили в денежном выражении 166,2% и 158,9% соответственно. За четыре месяца складские запасы готовой продукции снизились на Br143,3 млн", - отметили на предприятии.

В план производства на май - июль дополнительно включено более 300 единиц техники.

На предприятии подчеркнули: у холдинга широкий ассортимент поставляемых за рубеж машин. "Значительная часть внешних поставок приходится на выпускаемые в различных модификациях зерноуборочные комбайны с двухбарабанной системой обмолота КЗС-1218, комбайны с признанной эталоном надежности однобарабанной системой обмолота КЗС-812 и КЗС-10К, также имеющие различные варианты исполнения. Высок интерес зарубежных потребителей к новому зерноуборочному комбайну гибридного типа КЗС-3219КР и не имеющему аналогов во всей практике мирового комбайностроения газомоторному КЗС-4118К", - пояснил заместитель директора по реализации и развитию - директор центра маркетинга и рекламы ОАО "Гомсельмаш" Дмитрий Муляр. По его словам, стабилен спрос на высокопроизводительные КВК-8060, КВК-800 и их модификации, комплексы К-Г-6. В структуру экспорта включены и новые самоходные косилки КС-100 и КС-200, прицепные и навесные косилки, включая топовую модель КПР-9 и ее модернизированные версии. "Производитель выполняет заказы и на поставку выпускаемых в широчайшем ассортименте адаптеров к зерно- и кормоуборочной технике, а также почвообрабатывающих, посевных агрегатов, сеялок, опрыскивателей и большого перечня других сельхозмашин", - уточнил Дмитрий Муляр.

"В руководстве холдинга уверены, что достигнутая динамика роста - это закономерный результат вступления в действие актуализированной стратегии развития холдинга "Гомсельмаш" до 2030 года. Документ разработан с учетом сегодняшних реалий", - подчеркнул он. Стратегия нацелена на то, чтобы активнее осваивать приоритетные рынки сбыта, в качестве которых определены порядка двух десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.

На предприятии добавили: холдинг непрерывно совершенствует, дополняет и обновляет линейку продукции.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-