11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" представил новинки техники на выставке в Татарстане, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Продукция отечественного производителя сельскохозяйственной техники представлена на специализированной агротехнологической выставке "ТатАгроЭкспо" в Республике Татарстан. Официальный дилер холдинга "Гомсельмаш" в Татарстане компания "Татагролизинг" демонстрирует гостям выставки новый зерноуборочный комбайн GS12 PRO и универсальное энергосредство УЭС-2-280А с косилкой-плющилкой ротационной КПР-9.

"В новом комбайне GS12 PRO устанавливается кабина, оснащенная креслом на пневматической подвеске, новыми рулевой колонкой и рулевым колесом, моноблочным пультом управления комбайном, современным джойстиком, цветным экраном бортового компьютера, электрогидравлическим помощником включения передач, аудиосистемой. Кроме усовершенствованной кабины в комплектацию GS12 PRO включены также многофункциональный разъем подключения адаптеров, светодиодные лампы освещения, модернизированный соломоизмельчитель с формованным балансировочным диском и плавающей подшипниковой опорой, канистра для мытья рук емкостью 10 л", - подчеркнули на предприятии.

Как сообщается, представленную холдингом "Гомсельмаш" агротехнику лично оценил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Форум традиционно проходит на территории международного выставочного центра "Казань Экспо". В двух выставочных павильонах свою продукцию представляют свыше 200 компаний из 30 регионов и 50 городов России и представительств ведущих зарубежных компаний. Экспозиция и деловая программа выставки продлятся по 12 февраля.-0-