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08 октября 2020, 14:11

"Гомсельмаш" продал более 30 комбайнов на "Агросалоне" в Москве

Фото gomselmash.by
Фото gomselmash.by

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" представил широкую линейку сельхозтехники на выставке "Агросалон-2020", которая проходит 6-9 октября в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт предприятия.

Каждый день выставки для "Гомсельмаша" насыщен деловыми событиями. Так, 7 октября генеральный директор предприятия Александр Новиков подписал три соглашения о сотрудничестве: с заместителем председателя Кабинета министров Чувашской Республики - министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым, заместителем председателя Правительства Рязанской области Дмитрием Филипповым и министром сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борисом Шемякиным. Соглашения о стратегическом сотрудничестве подписали также первый заместитель генерального директора АО "Росагролизинг" Александр Сучков, генеральный директор ЗАО СП "Брянсксельмаш" Андрей Кузнецов и директор ОАО "Лидагропроммаш" Виталий Якубчик.

"Старт выставки стал успешным для нашей компании не только из-за подписанных соглашений, но и из-за увеличения объемов реализации сельхозтехники. "Гомсельмаш" реализовал на "Агросалоне" 2 комбайна FS80, 15 комбайнов GS12А1 и 15 обновленных комбайнов GS12 PRO", - рассказали на предприятии.

Большой ажиотаж у посетителей "Агросалона" вызвала новинка "Гомсельмаша" - GH800, зерноуборочный комбайн с гибридным молотильно-сепарирующим устройством. "Главная отличительная особенность модели - более комфортабельная кабина, в которой особое внимание уделено интерьеру и эргономике рабочего места. Кроме того, GH800 оснащен более мощным двигателем 450 л.с. Это повышает производительность и качество уборки зерновых и зернобобовых культур", - отметили в компании.

Еще одна модель "Гомсельмаша", к которой посетители выставки проявили повышенный интерес, - зерноуборочный комбайн на газовом топливе GS4118K. "Из-за применения в качестве топлива метана в GS4118K выбросы токсичных веществ в окружающую среду снижаются в 2-3 раза, обеспечивая при этом экологические требования на уровне Stage 5. Топливо находится в баллонах, сделанных из сверхпрочного углепластика. Всего их 8 штук общим объемом 1816 л. Время работы комбайна без дозаправки составляет не менее 8 часов", - охарактеризовали машину на предприятии.

В экспозиции "Гомсельмаша" представлены и уже полюбившиеся аграриям модели: зерноуборочный комбайн GS12 с обновленной кабиной и мощный кормоуборочный комбайн FS80.

Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники "Агросалон" - центральная в России отраслевая площадка для демонстрации инновационных технических и технологических решений в агропромышленном комплексе. Проводится крупнейшими профессиональными объединениями сельхозмашиностроителей России и Германии - ассоциациями "Росспецмаш" и VDMA Landtechnik.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея и стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства. 15 октября 2020 года предприятию исполнится 90 лет.-0-

Фото gomselmash.by

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