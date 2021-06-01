1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" прорабатывает поставки техники в страны Африки. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по реализации и развитию - директор центра маркетинга и рекламы предприятия Дмитрий Муляр во время 31-й международной специализированной выставки "Белагро".

"Предприятие выполняет все плановые показатели по производству и экспорту. Львиная доля продаж приходится на Россию, Казахстан и Украину - это наши основные экспортные направления. Сотрудничаем с Зимбабве, в этом году уже поставили 20 машин. Это пока наш основной партнер в Африке. Безусловно, отрабатываются и другие направления. Наверное, самые перспективные - Нигерия, Кения и Алжир", - рассказал Дмитрий Муляр.

По его словам, бизнес-планом определено, что темп роста экспорта продукции предприятия по итогам года должен составить не менее 110-111% к уровню 2020-го. "Думаю, мы обеспечим необходимый уровень экспорта. Поставки нашей техники за рубеж растут", - отметил представитель "Гомсельмаша".

Международная специализированная выставка "Белагро-2021" проходит с 1 по 5 июня на территории выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров. В этом году участие в выставке принимают свыше 400 компаний из 16 стран. Выставку посетили и представители дипломатических миссий стран Африки.-0-

На выставке "Белагро"