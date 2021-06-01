Международная выставка "Белагро" открывается в "Великом камне"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие 31-й международной специализированной выставки "Белагро-2021" пройдет сегодня в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщает БЕЛТА.

Экспозицию дополнят выставки "Белферма" (последние достижения в области животноводства) и "Белпродукт" (продукты питания). "Аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленностей, но и их зарубежных коллег и партнеров. В этом году участие в выставке принимают свыше 400 компаний из 16 стран: Беларуси, России, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Литвы, Китая, Польши, Сербии, Швеции, Эстонии, Италии, Дании, Чехии, Иордании. Отдельными экспозиционными блоками будут представлены предприятия Германии и областей России: Воронежской, Ростовской, Кировской", - рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода.

Коллективные экспозиции сформируют Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз.

"Белагро" станет и площадкой для деловых переговоров. В программу выставки вошли В2В-встречи, практические демонстрации, презентации, мастер-классы и конкурсы.

В дни работы выставки от станции метро "Могилевская" и обратно будет курсировать бесплатный автобус, также на выставку можно доехать городскими и междугородними автобусами и маршрутками.-0-