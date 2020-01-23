"Гомсельмаш" в 2020 году планирует поставить на внутренний рынок около тысячи комбайнов

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" планирует поставить на внутренний рынок около тысячи комбайнов в течение 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

По оценке Минсельхозпрода, в агропредприятиях страны подлежат замене 2,5 тыс. комбайнов, выработавших свой ресурс. "Реализация тысячи комбайнов внутри страны в течение 2020 года - задача, над выполнением которой должны активно поработать специалисты центра продаж и сервиса в тесном взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и продовольствия и властями на местах", - рассказали на предприятии.

Службы продаж предприятия продолжают работу по наполнению портфеля заказов, изучая ситуацию на внешних рынках и потребности иностранных партнеров. Завершается разработка дорожной карты и стратегии продаж техники в Украину и другие страны.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" производитель выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-