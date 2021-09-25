"Гомсельмаш" за десять лет поставил более 25 тыс. зерно- и кормоуборочных комбайнов

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За последние десять лет "Гомсельмаш" изготовил и поставил потребителям более 25 тыс. самоходных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Такие данные названы сегодня на спортивно-развлекательном празднике в честь Дня машиностроителей в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков тепло поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов предприятия. Подводя итоги промышленного года - от Дня машиностроителей до Дня машиностроителей, - он отметил, что есть весомые достижения. "Удалось нарастить объемы производства, увеличить экспортный потенциал. Нашей технике доверяют, потребители проверили ее в работе. Это дорогого стоит. И в этом заслуга всего коллектива холдинга. Впереди серьезные задачи и перспективные проекты. Мы вместе держим курс на укрепление давних и выстраивание новых партнерских связей. Мы продолжим модернизировать производство, совершенствовать технику и пополнять большую трудовую семью новыми именами", - сказал он. Александр Новиков пожелал всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Дружной семьей пришли машиностроители на праздник. Насыщенная программа проходит на стадионе "Гомсельмаш". К примеру, жизнь Виктора Есмана связана с "Гомсельмашем" на протяжении десятилетий. И этот праздник уже 41-й в его машиностроительном цикле. Порог предприятия он переступил в августе 1980 года. С тех пор только одна запись в трудовой книжке. Он трудится токарем в инструментальном цехе №1 ЗСИиТО. Здесь погружался в профессию и встретил свою судьбу. С женой Ольгой вместе уже без малого 40 лет. "Этот праздник для меня всегда был и остается особенным. Сначала приводил на стадион, где всегда проводят мероприятия и выставку наших комбайнов, дочек, а теперь внучат. Для меня важно, чтобы мои дети знали, в какое дело вносит вклад их дед", - поделился он.

Всего в холдинге трудятся почти 13 тыс. человек, на ОАО "Гомсельмаш" - более 8,3 тыс. человек.-0-