"Горизонт" и "СтанкоГомель" выставят на аукцион свои здания

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" и ОАО "СтанкоГомель" реализуют на аукционе находящиеся в собственности капитальные строения. Совет Министров постановлением №554 от 20 августа текущего года согласовал соответствующие предложения Министерства промышленности. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

"Горизонт" намерен продать четыре здания по улице Бабушкина в Минске и изолированное помещение по переулку Софьи Ковалевской, 52-1. Их начальная стоимость определена от Br324,3 тыс. до Br2,5 млн без учета налога на добавленную стоимость. Торги должны состояться до 31 декабря текущего года.

ОАО "СтанкоГомель" выставит на продажу капитальное строение в Гомеле по улице Интернациональной, 10 по цене не ниже рыночной стоимости в Br4,88 млн. В случае признания нерезультативным либо несостоявшимся первого аукциона начальная стоимость снижается максимум на 20%. Отчуждение имущества предполагается провести до 27 декабря 2019 года.-0-