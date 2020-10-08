Горынский агрокомбинат купило предприятие с польским капиталом

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Горынский агрокомбинат продан на аукционе предприятию с польским капиталом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Столинском райисполкоме.

"По решению Брестского облисполкома предприятие было выставлено на торги как единый имущественный комплекс и продано с третьей попытки за Br9,3 млн. Новым собственником завода стало ООО "Рольник" - предприятие с иностранным капиталом, зарегистрированное в Столинском районе. Сейчас агрокомбинат работает в штатном режиме", - отметили в райисполкоме.

Покупатель недвижимости уже уплатил четверть суммы сделки. Оставшаяся часть будет вноситься равными долями с индексацией до 2025 года. Условия договора купли-продажи предусматривают сохранение в течение пяти лет основного вида деятельности завода, среднесписочной численности работающих и номинальной среднемесячной заработной платы на уровне, который был на момент продажи предприятия.

Польская компания "Рольник" хорошо известна на Горынском агрокомбинате: фирма размещала здесь заказы на выпуск продукции под своей торговой маркой, а в прошлом году инвестировала в производство зеленого горошка Br1,6 млн. Новый собственник намерен нарастить объемы переработки овощей. В этой связи предполагается увеличение численности работников.

ОАО "Горынский агрокомбинат" расположен в рабочем поселке Речица Столинского района. Свою историю предприятие ведет с 1960 года. Сейчас ассортимент выпускаемых овощных и фруктовых консервов состоит более чем из 70 наименований. Это зеленый горошек, икра из кабачков, кабачки в томатной заливке, огурцы и томаты консервированные, маринады, повидло, соки фруктовые и овощные с мякотью, березовый сок, компоты, щи, борщи, рассольники, солянка и другие.-0-