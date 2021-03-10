Госатомнадзор прокомментировал отключения первого энергоблока БелАЭС от сети

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления регулирования ядерной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Виген Марухян прокомментировал отключения первого энергоблока Белорусской АЭС от сети в беседе с журналистами в пресс-центре БЕЛТА.

"При вводе энергоблока в эксплуатацию проводится огромное количество испытаний систем и оборудования - каждого в отдельности и в целом в комплексе на различных уровнях мощности. При этом должны быть получены результаты, которые обоснованы в проекте БелАЭС. Некоторые испытания могут повторяться, не исключены отключения от сети", - сказал Виген Марухян.

Он отметил: испытания необходимы для того, чтобы довести энергоблок с его системами и оборудованием до проектных значений. "Пока они не будут завершены успешно, естественно, на следующий этап станция переходить не может. В этот период отключения от сети должны восприниматься нормально", - подчеркнул представитель Госатомнадзора.

Как сообщалось, на 10 марта запланировано отключение первого энергоблока Белорусской АЭС от сети для исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня. Как рассказали в пресс-службе Министерства энергетики, данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-

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