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18 марта 2021, 14:40

Госатомнадзор рассказал, как контролируется обеспечение безопасности при вводе БелАЭС

Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления организации надзора за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок Госатомнадзора Максим Мазуренко рассказал о государственном надзоре за обеспечением ядерной и радиационной безопасности в контексте подготовки к коммерческой эксплуатации энергоблока №1 Белорусской АЭС, сообщает БЕЛТА.

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Система контроля

"Белорусская АЭС - безусловно, уникальный проект для страны как с точки зрения масштаба (речь идет не только о самой станции, но и о связанной с ней инфраструктуре ядерной и радиационной безопасности), так и с точки зрения инноваций, технологий и экономического эффекта. Поскольку наше общество пережило последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС, то со стороны населения к государству имеется вполне конкретный запрос на обеспечение надлежащего уровня безопасности и контроль за этим", - отметил Максим Мазуренко.

Законодательством на объектах использования атомной энергии установлен режим постоянного надзора. Как пояснил представитель Госатомнадзора, на практике такой режим в отношении площадки сооружения Белорусской АЭС означает возможность проведения контрольно-надзорных мероприятий в любое время и с любой частотой. Их могут проводить госорганы, которые контролируют те или иные аспекты, влияющие на безопасность. В их числе МЧС, в состав которого входит и Госатомнадзор, Минздрав, Минприроды, Минтруда, Минэнерго, МВД и Госстандарт. "Круглосуточный неограниченный доступ на объекты использования атомной энергии для контролирующих органов - базовое требование МАГАТЭ к странам с атомной энергетикой", - подчеркнул эксперт.

Госатомнадзор контролирует практически все аспекты деятельности ГП "Белорусская АЭС", а также ключевых организаций по проекту сооружения станции, включая генерального подрядчика. Что касается эксплуатирующей организации, проверки проводятся по техническим вопросам (состояние оборудования и готовность систем к ключевым этапам ввода в эксплуатацию), организационно-техническим (организация монтажа, наладки, испытаний, сварочного производства) и организационным (эффективность интегрированной системы управления предприятием, система подготовки персонала, оценка уровня культуры безопасности и лидерства.

Проверки на площадке БелАЭС

Инспекторы Госатомнадзора проводят проверки постоянно. "То есть в любой момент времени на площадке Белорусской АЭС открыта и проводится та или иная проверка", - сказал Максим Мазуренко.

По его словам, на станции проводится очень много мероприятий, которые надо контролировать. Какие-то из них - в режиме "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", какие-то требуют минимального внимания. "Не все такие мероприятия можно и целесообразно планировать как проверки. Поэтому, помимо собственно проверок, инспекторы Госатомнадзора выполняют обходы площадки практически ежедневно: контролируют проведение тех или иных работ с оборудованием, оценивают ход работы комиссий ГП "Белорусская АЭС" по оценке знаний, регистрации оборудования, проведению аттестации сварщиков, технологий сварочных работ. Они обращают внимание на общий порядок на площадке как на элемент культуры безопасности. За прошлый год у нас, к примеру, было 185 контрольно-надзорных мероприятий в отношении площадки Белорусской АЭС, из них 64 проверки в прямом понимании, как их определяет законодательство", - пояснил эксперт.

Поскольку вопросы проверок крайне разносторонние по тематике, а контролировать достаточно широкий перечень работ необходимо в режиме 24/7, то Госатомнадзор с учетом рекомендаций МАГАТЭ применяет дифференцированный подход. "Например, технические и организационно-технические вопросы на текущем этапе жизненного цикла станции мы смотрим чаще, чем организационные. Вопросы, связанные с оборудованием 1-го и 2-го классов безопасности, - в приоритете по отношению к работам с оборудованием 3-го класса. Но и по 4-му классу безопасности (не влияет напрямую на ядерную и радиационную безопасность) также не оставляем оборудование без внимания", - обратил внимание представитель Госатомнадзора.

Помимо проверок, Госатомнадзор занимается большим объемом вопросов, связанных с оценкой влияния на ядерную или радиационную безопасность тех или иных технических решений, принимаемых на площадке АЭС. Это десятки и сотни страниц технических документов практически каждый день, на которые необходимо давать обоснованные ответы о возможности реализации определенных решений.

Техническая инспекция станции

Ответственность за качество проведения всех работ и соблюдение всех требований как в области безопасности, так и других областях лежит на эксплуатирующей организации (ГП "Белорусская АЭС"). "Наши инспекторы обеспечивают дополнительный контроль со стороны государства, поэтому задачи тотально перепроверять работу станции у нас не стоит, соответственно не предусмотрены ресурсы под это, - отметил Максим Мазуренко. - В ГП "Белорусская АЭС" создана своя система контроля за тем, что происходит на станции. Наиболее близок к нам по сути решаемых задач отдел технической инспекции станции. Мы их даже называем коллегами по цеху иногда, хотя они работают на поднадзорной нам организации".

Работники технической инспекции ГП "Белорусская АЭС" должны контролировать качество проведения работ на площадке, их соответствие всем установленным требованиям, причем делать это с максимальным охватом таких работ. Как пояснил эксперт, техническая инспекция станции - это некий аналог непрерывного аудита, целью которого является донести до руководства станции имеющиеся проблемы и добиться их решения. "Законодательная ответственность за безопасность лежит на ГП "Белорусская АЭС", поэтому в интересах подразделений этого предприятия выявлять максимальное количество проблемных вопросов", - подчеркнул Максим Мазуренко.

При этом работники инспекции Госатомнадзора на площадке Белорусской АЭС представляют государственный контроль в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности - независимый от собственника объекта инструмент. С его помощью государство убеждается в том, что потенциально опасная деятельность ведется с выполнением установленных требований по безопасности, а собственник имеет в своем распоряжении инструменты для своевременного выявления проблем.

Выявление несоответствий на площадке БелАЭС

Согласно терминологии, нарушения - это уже свершившийся факт, то есть уже произошло событие, не соответствующее установленным требованиям, в том числе в области ядерной или радиационной безопасности. Несоответствие - это своевременно обнаруженная потенциальная проблема, которая, если ее не устранить, перерастет в нарушение.

"Контрольно-надзорные мероприятия на площадке сооружения Белорусской АЭС носят предупредительный характер. То есть основная цель у инспекторов Госатомнадзора - своевременно выявить именно несоответствие, а не ждать, чтобы оно переросло в нарушение. Этим же занимаются и внутренние контролирующие службы станции", - обратил внимание Максим Мазуренко.

По его словам, несоответствия требованиям выявляются достаточно часто. "Это в принципе не является каким-то показателем качества выполняемых работ на площадке. Сооружение блоков АЭС предполагает не один десяток организаций и не одну сотню одновременно выполняемых строительных, монтажных, пусконаладочных работ и прочего. Проект не может идеально учесть все нюансы его реализации на практике ни на одном объекте. В своевременном выявлении таких несоответствий и заключается одна из наших задач и задач контролирующих служб эксплуатирующей организации. Вот если бы их не выявляли совсем, тогда стоило бы задуматься, что мы что-то делаем не так", - подчеркнул представитель Госатомнадзора.

"Кстати, что касается энергоблока №1, который находится на завершающем этапе ввода в эксплуатацию, то ощущается существенное повышение ответственности за выполняемые работы на уровне цехов станции. Да и в целом состав организаций, работающих на блоке №1, теперь другой - это опытные организации, которые запустили не один блок в России и за рубежом. Поэтому несоответствия, характерные для этапа сооружения, остались в прошлом. Да и надзор претерпел изменения, внедряются те его элементы, которые существенны для этапа эксплуатации", - резюмировал эксперт.-0-

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