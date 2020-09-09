Госатомнадзор рассказал об устойчивости БелАЭС к землетрясениям

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника управления регулирования ядерной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Сергей Третьякевич сегодня во время пресс-конференции рассказал об устойчивости Белорусской АЭС к землетрясениям, передает корреспондент БЕЛТА.

Стресс-тесты Белорусской АЭС проведены в 2016 году. После аварии на японской АЭС "Фукусима" изучены возможности БелАЭС противостоять экстремальным природным воздействиям и их сочетанию (землетрясения, цунами, наводнения и прочее). "В нашем случае основное внимание обращалось на сейсмическое воздействие. Проект Белорусской АЭС рассчитан на землетрясения до 6 баллов. Максимальное расчетное значение - 7 баллов: работать не будет, но безопасность будет обеспечена. В национальный план действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС вошла как оценка оборудования станции на сейсмостойкость, так и рассмотрение Гудогайского землетрясения: было или не было, какие характеристики", - сказал Сергей Третьякевич.

По его словам, оценка сейсмостойкости уже проведена. "Требовался ее запас минимум в 50% по максимальному расчетному землетрясению. У Европейского союза требование по запасу сейсмостойкости - 40%, у США - 67%. Анализ Гудогайского землетрясения, выполненный Центром геофизического мониторинга Национальной академии наук, показывает, что оно не превышало 6 баллов. Поэтому сейчас можно говорить о том, что у нас есть большой запас сейсмостойкости - не 40%, не 67%, а почти 150%", - отметил представитель Госатомнадзора.

Во время стресс-тестов были детально проанализированы и другие экстремальные природные события, которые могут повлиять на безопасность АЭС, в том числе затопления, экстремальные погодные условия. По словам Сергея Третьякевича, проблем обнаружено не было. "Вторая область стресс-тестов касалась вопросов энергоснабжения станции в случае отказа внешних источников и резервного дизель-генератора. В нашем случае это передвижные дизель-генераторы, по одному на каждый энергоблок. Европейские эксперты посоветовали также рассмотреть альтернативные источники энергоснабжения, находящиеся рядом. Но это еще нужно обсуждать. И третья область стресс-тестов - управление тяжелыми авариями. Подготовлены инструкции по их ликвидации. Словом, те мероприятия, которые европейские эксперты рекомендовали выполнить перед запуском в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, выполнены, отчетность направлена", - резюмировал он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом".-0-