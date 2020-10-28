28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор) с 2013 года принял на работу 32 выпускника ядерных специальностей. Об этом сообщила заместитель начальника управления кадровой, идеологической, организационно-аналитической работы и менеджмента качества Госатомнадзора Татьяна Босенко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"С 2013 года было принято на работу 32 выпускника профильных вузов. Безусловно, на этом их обучение не закончилось. Для них проводятся внутренние стажировки, показательные проверки с участием опытных инспекторов, конкурсы профессионального мастерства, организуется обучение в том числе за границей", - рассказала Татьяна Босенко.

Такой подход к обучению при проведении миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры (миссия IRRS) в 2016 году был отмечен как одна из положительных практик, которая рекомендуется агентством для применения в других странах.

Подпрограмма "Подготовка кадров для ядерной энергетики" госпрограммы "Образование и молодежная политика" используется МЧС также в качестве механизма повышения квалификации работников, речь идет в том числе об обучающих семинарах, стажировках. Кроме этого развивается материально-техническая база, повышается квалификация профессорско-преподавательского состава Университета гражданской защиты МЧС.

"За эти годы мы получили возможность повысить свои компетенции по основным направлениям деятельности регулирулирующего органа: организация надзора, лицензирование, организация экспертизы безопасности и научно-технической поддержки регулирующей деятельности, аварийная готовность и реагирование, ликвидация и тушение пожаров в зданиях и сооружениях атомной станции", - отметила Татьяна Босенко.

Сотрудники Госатомнадзора посетили Нововоронежскую, Ленинградскую, Балаковскую АЭС, участвовали в качестве наблюдателей при комплексных инспекциях и аварийных учениях на российских АЭС.-0-

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