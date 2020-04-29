Госатомнадзор выдал БелАЭС разрешение на ввоз свежего ядерного топлива

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выданы разрешительные документы на право завоза свежего ядерного топлива на БелАЭС, сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре.

Министерство по чрезвычайным ситуациям приняло положительное решение о внесении в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии дополнений в части обращения со свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании.

Данное решение базируется на экспертных заключениях Госатомнадзора и Объединенного института энергетических и ядерных исследований - Сосны НАН Беларуси. Кроме того, Госатомнадзор провел оценку соответствия принятых ГП "Белорусская АЭС" организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом, а также целевую проверку готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива.

В развитие решения коллегии МЧС государственному предприятию "Белорусская АЭС" выдано разрешение Госатомнадзора на ввоз в Беларусь свежего ядерного топлива.-0-