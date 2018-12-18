Госкомимущество подготовило предложения по назначению представителей государства в акционерных обществах

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомимущество подготовило предложения по назначению представителей государства в наиболее значимых акционерных обществах с долей государства в уставных фондах. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовлен проект решения главы государства, предусматривающий назначение представителями государства высших должностных лиц в наиболее значимых акционерных обществах с долей государства в уставных фондах. Указанные лица предложены для избрания в качестве председателей советов директоров этих обществ. Соответствующее решение затем примет правительство, определив представителями государства членов Совета Министров. Считаю, что и губернаторы также могли бы возглавить набсоветы одного из крупных, проблемных предприятий в области", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр назвал корпоративное управление одним из важнейших инструментов, позволяющих обеспечить грамотное управление в акционерных обществах. Все накопившиеся проблемы с его помощью сразу решить не удастся, но последовательная работа в этом направлении позволит разумно совершенствовать систему управления хозяйственными обществами, ориентированную на долгосрочные цели их устойчивого развития. В первую очередь это важно осуществить в стратегически значимых предприятиях. "Законодательные и иные условия для этого созданы. Однако на практике не все так гладко. В ряде случаев система управления акционерными обществами с долей государства искажена", - обратил внимание Сергей Румас.

Согласно закону о хозяйственных обществах, наблюдательные советы акционерных обществ должны определять стратегию их развития, на директора же возлагается ответственность за реализацию стратегии, а также текущее руководство компанией. Передавать вопросы, относящиеся к компетенции набсовета, на решение исполнительным органам законом не допускается. Однако, как показывает анализ деятельности крупнейших предприятий с участием государства, на практике эта система не работает. Наблюдательные советы, включая их председателей, сформированы из работников акционерных обществ, находящихся в непосредственном подчинении директора. Как следствие, принцип подчиненности директора набсовету не работает. Влияние директора на позицию членов совета позволяет ему единолично принимать практически любые управленческие решения в отношении хозяйственного общества. Наблюдательные советы при этом осуществляют чисто техническую функцию оформления решений исполнительной дирекции, касающихся в основном вопросов обеспечения текущей деятельности. Стратегическими вопросами развития хозяйственных обществ, повышением эффективности их работы набсоветы не занимаются.

"Наш опыт и опыт других стран показывает, что финансовые вливания в предприятия без изменения системы управления со стороны собственника создает лишь краткосрочную ремиссию. Необходимо начать построение системы с ориентацией на долгосрочные цели. Это в первую очередь важно для крупных предприятий, где цена управленческой ошибки директора может быть особенно велика", - подчеркнул премьер-министр.

Сергей Румас также напомнил, что одной из важнейших задач, определенных в программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, является разделение функций государства как регулятора и как собственника. "В этой конструкции задача для министерств заключается в создании условий в первую очередь для развития соответствующей отрасли, а эффективность госактива - это задача представителя государства. Это канал, по которому до каждого субъекта хозяйствования с долей государства должны доводиться решения собственника и осуществляться контроль за их реализацией", - пояснил он.

На заседании Президиума Совмина также обсуждался вопрос привлечения к работе набсоветов независимых директоров. Это могут быть люди, которые уже ушли из государственной службы, но при этом имеют большой управленческий опыт. В качестве независимых членов набсоветов они могли бы возглавить ключевые комитеты этих советов, например, по стратегии развития.-0-