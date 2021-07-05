Госкомимущество предлагает обсудить отчуждение жилых домов в сельской местности

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "О некоторых мерах по реализации указа Президента от 24 марта 2021 года №116", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документом определяется порядок отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов; работы местных исполнительных и распорядительных органов с пустующими жилыми домами; формирования актуализации реестров таких домов, составе включаемых в них сведений, а также порядке пользования документированной информацией из них и др.

Кроме того, уточняется порядок продажи без проведения аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их продаже, в том числе с помощью электронных торгов, и определения юридических лиц, уполномоченных на их проведение, а также возмещения стоимости пустующего жилого дома.

Организатор общественного обсуждения - Государственный комитет по имуществу.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 5 по 15 июля 2021 года.-0-