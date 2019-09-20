Госсекретарь федерального Министерства экономики и энергетики ФРГ 25-27 сентября посетит Беларусь

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Германская делегация во главе с государственным секретарем федерального Министерства экономики и энергетики Германии Ульрихом Нусбаумом 25-27 сентября посетит Беларусь. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Предыдущий визит представителя руководства данного германского министерства в Беларусь был в 2009 году. В состав деловой части делегации войдут топ-менеджеры крупных компаний Германии, большинство из которых уже присутствует на белорусском рынке. Члены делегации проведут встречи с министрами экономики и финансов Беларуси, заместителем министра иностранных дел, посетят ряд предприятий, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Кроме того, предусмотрено участие в Днях немецкой экономики в Беларуси.

Приезд в Беларусь представительной германской делегации свидетельствует о взаимной заинтересованности Беларуси и Германии в дальнейшем развитии и расширении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, для которого имеется значительный потенциал.-0-