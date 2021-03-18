Госстандарт: интерес к производству органической продукции в Беларуси достаточно высокий

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес к производству органической продукции у отечественных организаций достаточно высокий. Об этом заявила на пресс-конференции начальник отдела по подтверждению соответствия продукции и лицензированию Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ) Елена Булавина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Госстандарта.

При этом интерес проявляют как небольшие хозяйства, так и крупные перерабатывающие предприятия. "Достаточно много организаций сейчас находятся в так называемом переходном периоде. Он предусмотрен в действующем стандарте, устанавливающем правила производства, переработки, маркировки и реализации органической продукции, - отметила Елена Булавина. - Это период, когда продукты изготавливаются по правилам органического производства, но еще не являются органическими и, соответственно, не могут маркироваться как органические. Такой период различается в зависимости от вида продукции".

В качестве примеров она привела несколько фермерских хозяйств, где разводят коз, овец, перепелок и уток. Специалист также упомянула изготовителя ингредиентов для детского питания, который заявил площадки, задействованные для выращивания как однолетних, так и многолетних культур.

В Беларуси субъект хозяйствования, физическое лицо, индивидуальный предприниматель могут заявить о том, что изготовленная и выпущенная ими в обращение продукция органическая, пройдя добровольную сертификацию в Национальной системе подтверждения соответствия и получив право применения в маркировке знака "Органический продукт".

Сведения о такой продукции размещаются в Реестре производителей органической продукции на сайте Госстандарта и на портале "Качество.бел" (https://organic.gskp.by) в свободном доступе.

Нормативно-правовая база в стране регулирует требования и правила сертификации органической продукции, персонал, испытательные возможности.

Аккредитованы два органа по сертификации: БелГИМ и Научно-практический центр по продовольствию Национальной академии наук.

Выдано два сертификата соответствия на органическую продукцию: ООО "Здоровая страна" (Берестовицкий район, д.Людвиново) на рожь продовольственную и ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп" на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья "Органик". Ведутся работы еще по ряду заявок.

Елена Булавина отметила, что для оказания господдержки производителям органической сельскохозяйственной продукции внесены изменения в указ от 17 июля 2014 года №347 "О государственной аграрной политике", который дополнен мероприятием по возмещению затрат на сертификацию органической продукции и процессов ее производства.

Вопросы производства и обращения органической продукции актуальны и на евразийской площадке. В ноябре 2020 года Советом Евразийской экономической комиссии был одобрен проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в союзе. Цель - устранить препятствия во взаимной торговле путем гармонизации требований законодательств стран ЕАЭС к производству, сертификации и маркировке органического сельскохозяйственного производства и органической продукции. Документ фактически готов к утверждению на заседании Евразийского межправительственного совета.

Специалист также выразила надежду, что через год-два потребители смогут выбирать белорусские органические продукты и такое производство станет не просто социальным проектом или хобби, а настоящим бизнесом. "И кто первым займет эту нишу, получит и достаточно хороший экономический эффект", - сказала она.-0-