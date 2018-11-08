Госстандарт на клининговые услуги может появиться в Беларуси

8 ноября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Государственный стандарт на услуги профессиональной уборки помещений предлагается разработать в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Государственного комитета по стандартизации Ирина Осмола.

"В Госстандарт обращаются организации с предложением разработать стандарт на клининговые услуги, или услуги профессиональной уборки помещений. Такая возможность рассматривается. Сегодня в Беларуси нет стандарта, определяющего требования к качеству таких услуг. В то же время многие крупные организации столкнулись с их некачественным оказанием. При этом лучше всего, если будет проводиться и независимая оценка на соответствие этому стандарту, которая подтверждает способность компании качественно выполнять заявленные услуги", - рассказала Ирина Осмола.

В Беларуси действует 147 государственных стандартов, которые устанавливают требования к качеству услуг. Это ремонт бытовой техники, железнодорожных составов, туристские, логистические услуги, услуги прачечных, электросвязи и т.д. При этом обязательной сертификации подлежат только три вида услуг - по ремонту и техническому обслуживанию игровых автоматов, подготовке и переподготовке водителей транспортных средств, а также ряд услуг в строительной сфере.

Ирина Осмола отметила сокращение числа заявок на добровольную сертификацию услуг парикмахерских, прачечных, по ремонту бытовой техники, сотовых телефонов. "Осталась положительная тенденция добровольной сертификации гостиничных, туристических услуг и услуг по ремонту автотранспортных средств. Субъекты, которые прошли эту процедуру, понимают, что сертификат соответствия - это показатель конкурентоспособности и качественного оказания услуги", - добавила она.

Сегодня отмечается Всемирный день качества. С 5 по 11 ноября под девизом "Качество - это успех!" проходит Европейская неделя качества. Организации Госстандарта Беларуси за неделю намерены провести более 60 мероприятий во всех регионах страны. Это деловые встречи, круглые столы, семинары с организациями пищевой, легкой, строительной и других отраслей по актуальным вопросам применения технических регламентов ЕАЭС, метрологической деятельности, функционирования систем менеджмента.-0-