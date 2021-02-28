Госстандарт пояснил новшества госпрограммы по энергосбережению на пятилетку

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 24 февраля 2021 года №103 утверждена государственная программа "Энергосбережение" на 2021-2025 годы. О новшествах госпрограммы рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Департамента по энергоэффективности Госстандарта.

Госпрограмма разработана для обеспечения сдерживания роста валового потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), сближения энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси со среднемировым значением этого показателя, а также максимально возможного вовлечения в топливный баланс страны собственных ТЭР, включая возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

В рамках госпрограммы будет проведена работа по снижению энергоемкости ВВП и увеличению объема производства энергии из возобновляемых источников энергии, что в полной мере соответствует показателям Целей устойчивого развития, а именно обеспечению всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.

Стратегическими целями деятельности в области энергосбережения на период до 2025 года будут: снижение энергоемкости (ВВП) к 2026 году не менее чем на 7% к уровню 2020 года при темпах роста ВВП в период 2021-2025 годы 121,5%, а также достижение к 2026 году доли местных ТЭР к валовому потреблению ТЭР не менее 16,5%.

Это будет способствовать наряду с использованием атомной энергии достижению нормативного уровня энергетической самостоятельности страны.

В соответствии с поставленными целями госпрограмма содержит две подпрограммы: повышение энергоэффективности, а также развитие использования местных топливно-энергетических ресурсов, включая возобновляемые источники энергии, основными задачами которых определены получение экономии ТЭР в объеме 2,5-3 млн т условного топлива и достижение доли ВИЭ не менее 8% в 2025 году.

Среди основных мер по достижению поставленных целей и задач госпрограммы - реализация комплекса мероприятий по энергосбережению органами госуправления и регионами, в том числе в рамках международных проектов, по строительству энергоисточников на местных видах топлива, включая ВИЭ, а также внедрение системы энергоменеджмента и ежегодное снижение удельных расходов ТЭР на производство продукции (работ, услуг), включая производство тепловой и электрической энергии.

Дальнейшее повышение энергоэффективности будет обеспечиваться в первую очередь за счет реализации основных направлений энергосбережения.

В частности, проведения дальнейшей модернизации и технического перевооружения производств с внедрением современных наукоемких, ресурсо-, энергосберегающих технологий, оборудования и материалов. Также за счет внедрения организационных и технических энергосберегающих мероприятий, направленных на увеличение потребления электрической энергии вместо первичного углеводородного топлива; увеличения использования низкопотенциальных вторичных энергетических ресурсов; оптимизации потребления тепловой энергии путем поэтапного проведения комплексной тепловой модернизации эксплуатируемого многоквартирного жилищного фонда с привлечением средств собственников жилья. Кроме того, за счет развития производства электротранспорта, комплектующих и зарядной инфраструктуры для него; развития электромобилей, гибридных авто и зарядной сети, электрификации городского пассажирского транспорта для замещения использования углеводородного топлива; максимально возможного вовлечения в топливно-энергетический баланс страны собственных ТЭР, включая возобновляемые источники энергии и др.

В 2021-2025 годах в рамках реализации госпрограммы предусматривается ввод в эксплуатацию порядка 650 МВт энергомощностей на древесном топливе, что позволит увеличить объем использования местных ТЭР на порядка 180,3 тыс. т условного топлива и, соответственно, снизить потребление импортируемого природного газа на 156,8 млн куб.м.-0-