Госстандарт рассказал о главных новациях закона "Об обеспечении единства измерений"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 18 мая 2020
Минск Переменная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:22 Белорусские НПЗ в I квартале снизили переработку нефти на 40,6% до 2,76 млн т Экономика
14:20 Дороги, дачи и ремонт жилья: прямую линию с жителями Гродненской области провел Иван Лавринович Регионы
14:09 Двое оршанцев пытались похитить дизтопливо с поезда Происшествия
14:05 Стандартные образцы содержания влаги в зерне и белизны муки планируют создать в Беларуси Экономика
14:01 В Беларуси до конца года планируется создать еще 5 национальных эталонов Экономика
14:00 В Могилевской области выявили организации, не соблюдающие противоэпидемиологические меры Регионы
13:52 Пьяный житель Бреста стрелял из пневматического пистолета на городском пляже Происшествия
13:38 Госстандарт рассказал о главных новациях закона "Об обеспечении единства измерений" Экономика
13:38 Пьяный мужчина разбил электронное табло на ж/д вокзале в Гродно и сам пришел в милицию Происшествия
13:35 ГАИ Минска усилит контроль за водителями автобусов Регионы
13:33 Объединение национальных новостных агентств ОИС провело виртуальный форум по борьбе с коронавирусом В мире
13:29 Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Беларуси по футболу Спорт
13:20 Белорусский рубль на торгах 18 мая укрепился к трем основным валютам Экономика
13:20 В Армении с 18 мая возобновил работу общественный транспорт В мире
13:16 В январе-апреле через БУТБ продали в 2,5 раза больше сырого молока, чем за весь 2019 год Экономика
13:13 Судмедэксперт об истине под микроскопом, праве на ошибку и вымысле в кино Общество
13:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 10130 пациентов с COVID-19 Общество
12:59 Победителей "Интернет-премии БРСМ" назовут 20 мая онлайн Общество
12:48 Более тысячи вакансий предложат на электронной ярмарке в Минске 21 мая Регионы
12:45 Холодная погода сдерживает развитие теплолюбивых культур - Белгидромет Общество
12:39 Благотворительный музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков проведут в Борисове 22 мая Афиша
12:32 В Узбекистане возобновлено внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение В мире
12:31 Боеприпасы времен войны найдены в Барановичском районе Происшествия
12:28 Лауреатами республиканской олимпиады по учебным предметам стали 22 лицеиста БГУ Общество
12:16 Гомельчанин ради эксперимента распылял газовый баллончик в магазинах и киосках Происшествия
12:05 Супертайфун приближается к Индии и Бангладеш В мире
12:03 Аттестаты и свидетельства получат более 20 тыс. выпускников школ в Минской области Регионы
12:01 Суд по "делу банкиров" после перерыва продолжился в Минске Происшествия
11:58 Депутаты подготовили ко второму чтению поправки по созданию новой модели валютного режима в Беларуси Экономика
11:52 Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
Все новости
Все новости
Экономика
18 мая 2020, 13:38

Госстандарт рассказал о главных новациях закона "Об обеспечении единства измерений"

Дмитрий Барташевич
Дмитрий Барташевич

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон "Об обеспечении единства измерений" содержит ряд новаций, но радикальных изменений, которые бы создали сложности, не будет. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации (Госстандарта) Дмитрий Барташевич сегодня во время онлайн-конференции ко Всемирному дню метрологии "Точность измерений - в интересах экономики и общества" в пресс-центре БЕЛТА.

"Важно сказать, что закон эволюционный. Радикальных изменений, которые бы создали сложности для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, потребителей, нет", - отметил Дмитрий Барташевич.

Как и прежде, система будет работать на базовых принципах использования единиц Международной системы единиц SI.

Вместе с тем новый закон содержит значительно больший (почти в два раза) объем понятийного аппарата. Он включает термины и определения, соответствующие Договору о ЕАЭС, а также дополнительные термины. "Это говорит о том, что сфера метрологии развивается, появляются новые понятия, и, чтобы они единообразно трактовались, необходимо их закреплять на законодательном уровне", - пояснил зампредседателя Госстандарта.

Чтобы обеспечить полноту метрологической инфраструктуры, в закон включены новые статьи: "Функции национального метрологического института", "Стандартные образцы", "Метрологическая прослеживаемость", "Государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений", "Сличение результатов измерений".

Новая редакция закона четче определяет и разграничивает полномочия государственной метрологической службы, а также юрлиц (их метрологических служб) и других субъектов в том, что касается работ по обеспечению единства измерений в регулируемой и нерегулируемой областях.

Вводится институт государственной поверки, который будет от лица государства заниматься деятельностью в сфере законодательной метрологии.

Новая редакция закона вводит несколько элементов добровольного характера, например, проведение метрологических аудитов, сличения результатов измерений. "Ожидается, что это будет востребовано промышленными предприятиями, индивидуальными предпринимателями, другими субъектами экономики и поможет им улучшить метрологическое обеспечение производственной деятельности. Ведь не всегда компании, особенно небольшие, имеют средства и возможности для организации собственной метрологической службы. Тогда они смогут обратиться к специалистам-метрологам, которые держат руку на пульсе и окажут содействие в организации этой работы", - пояснил Дмитрий Барташевич.

В развитие Договора о ЕАЭС и с учетом опыта ведущих европейских стран новая редакция закона предусматривает создание Государственного фонда в области обеспечения единства измерений, что позволит аккумулировать всю юридически важную для субъектов экономики и госорганов информацию. В частности, фонд будет содержать базу данных утвержденных типов средств измерений и стандартных образцов, результаты государственной поверки средств измерений, сведения об аттестованных методиках измерений, нормативную правовую базу в области обеспечения единства измерений.

"В целом закон "Об обеспечении единства измерений" закладывает основу для дальнейшего развития метрологии без переписывания закона спустя короткое время. Заложенные подходы позволяют в течение длительного времени работать в соответствии с этим законом", - резюмировал Дмитрий Барташевич.

Закон "Об обеспечении единства измерений" вступит в силу 27 ноября 2020 года.

Сейчас в его развитие разрабатывается около 20 нормативных правовых актов, которые развивают положения закона и заменят технические кодексы установившейся практики, устанавливающие процедуры метрологических работ, разработку и содержание национальных эталонов, применение единиц величин. Ожидается, что к ноябрю 2020 года эти акты будут приняты.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

В Беларуси до конца года планируется создать еще 5 национальных эталоновВ Беларуси до конца года планируется создать еще 5 национальных эталонов
Во время реализации подпрограммы "Эталоны Беларуси" государственной научно-технической программы "Эталоны и научные приборы" на 2016-2020 годы уже создано восемь национальных эталонов, модернизировано пять. Кроме того, создана одна эталонная установка в комплекте со стандартными образцами.

Стандартные образцы содержания влаги в зерне и белизны муки планируют создать в БеларусиСтандартные образцы содержания влаги в зерне и белизны муки планируют создать в Беларуси
"Основным изготовителем стандартных образцов для сферы законодательной метрологии является Белорусский государственный институт метрологии", - рассказал директор Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ) Валерий Гуревич.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕАЭС законодательство конференция
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Белорусские НПЗ в I квартале снизили переработку нефти на 40,6% до 2,76 млн т
Фото из архива Стандартные образцы содержания влаги в зерне и белизны муки планируют создать в Беларуси
Валерий Гуревич В Беларуси до конца года планируется создать еще 5 национальных эталонов
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 18 мая укрепился к трем основным валютам
Фото из архива В январе-апреле через БУТБ продали в 2,5 раза больше сырого молока, чем за весь 2019 год
Фото из архива Депутаты подготовили ко второму чтению поправки по созданию новой модели валютного режима в Беларуси
Главное
Фото из архива Проекты КоАП и ПИКоАП вынесены на общественное обсуждение
В Беларуси выздоровели и выписаны 10130 пациентов с COVID-19
Депутаты подготовили ко второму чтению поправки по созданию новой модели валютного режима в Беларуси
Менее 1% - и вы становитесь покупателем квартиры в центре Минска! Выгодная инвестиция в комплексе "Минск Мир"
Топ-новости
Госстандарт рассказал о главных новациях закона "Об обеспечении единства измерений"
В Беларуси осталось посеять 2,1% площадей яровых культур
Как пандемия коронавируса отразилась на ЕАЭС, малом бизнесе и глобальных инвесторах
Дороги, дачи и ремонт жилья: прямую линию с жителями Гродненской области провел Иван Лавринович
Совмин определил 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 19 мая
Судмедэксперт об истине под микроскопом, праве на ошибку и вымысле в кино
"Белпочта" повысила тарифы на пересылку международных отправлений
"Агат" разрабатывает машину радиационной, химической и биологической разведки "Химера"
Правительство разрешило делать закупки у сахарных заводов без конкурентных процедур
Более тысячи вакансий предложат на электронной ярмарке в Минске 21 мая
Благотворительный музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков проведут в Борисове 22 мая
Горячую воду отключат по некоторым адресам в Минске с 18 по 20 мая
В Минприроды рассказали о причинах появления в Беларуси песчаных бурь и дюн
Белорусов приглашают поделиться своими знаниями в онлайн-мероприятии "Открытый микрофон"
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.