Госстандарт рассказал о главных новациях закона "Об обеспечении единства измерений"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон "Об обеспечении единства измерений" содержит ряд новаций, но радикальных изменений, которые бы создали сложности, не будет. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации (Госстандарта) Дмитрий Барташевич сегодня во время онлайн-конференции ко Всемирному дню метрологии "Точность измерений - в интересах экономики и общества" в пресс-центре БЕЛТА.

"Важно сказать, что закон эволюционный. Радикальных изменений, которые бы создали сложности для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, потребителей, нет", - отметил Дмитрий Барташевич.

Как и прежде, система будет работать на базовых принципах использования единиц Международной системы единиц SI.

Вместе с тем новый закон содержит значительно больший (почти в два раза) объем понятийного аппарата. Он включает термины и определения, соответствующие Договору о ЕАЭС, а также дополнительные термины. "Это говорит о том, что сфера метрологии развивается, появляются новые понятия, и, чтобы они единообразно трактовались, необходимо их закреплять на законодательном уровне", - пояснил зампредседателя Госстандарта.

Чтобы обеспечить полноту метрологической инфраструктуры, в закон включены новые статьи: "Функции национального метрологического института", "Стандартные образцы", "Метрологическая прослеживаемость", "Государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений", "Сличение результатов измерений".

Новая редакция закона четче определяет и разграничивает полномочия государственной метрологической службы, а также юрлиц (их метрологических служб) и других субъектов в том, что касается работ по обеспечению единства измерений в регулируемой и нерегулируемой областях.

Вводится институт государственной поверки, который будет от лица государства заниматься деятельностью в сфере законодательной метрологии.

Новая редакция закона вводит несколько элементов добровольного характера, например, проведение метрологических аудитов, сличения результатов измерений. "Ожидается, что это будет востребовано промышленными предприятиями, индивидуальными предпринимателями, другими субъектами экономики и поможет им улучшить метрологическое обеспечение производственной деятельности. Ведь не всегда компании, особенно небольшие, имеют средства и возможности для организации собственной метрологической службы. Тогда они смогут обратиться к специалистам-метрологам, которые держат руку на пульсе и окажут содействие в организации этой работы", - пояснил Дмитрий Барташевич.

В развитие Договора о ЕАЭС и с учетом опыта ведущих европейских стран новая редакция закона предусматривает создание Государственного фонда в области обеспечения единства измерений, что позволит аккумулировать всю юридически важную для субъектов экономики и госорганов информацию. В частности, фонд будет содержать базу данных утвержденных типов средств измерений и стандартных образцов, результаты государственной поверки средств измерений, сведения об аттестованных методиках измерений, нормативную правовую базу в области обеспечения единства измерений.

"В целом закон "Об обеспечении единства измерений" закладывает основу для дальнейшего развития метрологии без переписывания закона спустя короткое время. Заложенные подходы позволяют в течение длительного времени работать в соответствии с этим законом", - резюмировал Дмитрий Барташевич.

Закон "Об обеспечении единства измерений" вступит в силу 27 ноября 2020 года.

Сейчас в его развитие разрабатывается около 20 нормативных правовых актов, которые развивают положения закона и заменят технические кодексы установившейся практики, устанавливающие процедуры метрологических работ, разработку и содержание национальных эталонов, применение единиц величин. Ожидается, что к ноябрю 2020 года эти акты будут приняты.-0-

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