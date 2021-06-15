Госстандарт в 2021 году запретил ввоз 106 наименований импортной пищевой продукции из-за красителей

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации в 2021 году запретил ввоз в Беларусь и обращение на ее территории 106 наименований импортной пищевой продукции из-за красителей. Об этом свидетельствуют результаты надзорной деятельности инспекций Госстандарта за прошедший период текущего года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Привлекательные на вид печенье, конфеты, мармелад, сушеные фрукты и рыба, джемы, томатные соусы и пасты, мороженое, жевательные резинки оказались небезопасными для потребителей. Запрет на ввоз и обращение на рынке отдельные виды этой продукции получили из-за несоблюдения требований обязательных технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), касающихся применения красителей и соответствующей маркировки.

"Например, были выявлены вафельные сахарные рожки, в которых содержание синтетических красителей было завышено в 1,5-3 раза. В маркировке эти красители, конечно же, не значились, не было и предупреждающей надписи о наличии добавок, которые могут отрицательно влиять на активность и внимание детей. Кроме этого, было установлено, что декларацию о соответствии изготовитель этих рожков принял необоснованно: испытания на наличие синтетических красителей не проводились. Печенье сдобное "Макарунни" содержало красителя тартразина (Е102) в два раза больше, чем допускается, а краситель понсо 4R (Е124) и вовсе побил все рекорды: его оказалось больше в шесть раз", - рассказали в пресс-службе.

Зачастую изготовители и поставщики приукрашивают свою продукцию, но в маркировке предпочитают об этом не говорить, чем вводят потребителей в заблуждение и создают дополнительные риски для здоровья. По этой причине под запретом глазированное хлебобулочное изделие "Фигурный донат" с ванильной начинкой.

Грешат изготовители и тем, что применяют красители в той продукции, в которой они не разрешаются. В печенье "Курабье", к примеру, использовали джем "Вишня" с недопустимым Е122. Или добавляют синтетические красители, а в маркировке пишут, что натуральные.

"Вкус, цвет, аромат - пожалуй, основные качественные характеристики продуктов, оцениваемые потребителями, - отметили в Витебской областной инспекции Госстандарта. - Причем именно на цвет в первую очередь обращает внимание потребитель. Этим и пользуются, как показывают результаты наших контрольно-надзорных мероприятий, недобросовестные изготовители и поставщики. Особую озабоченность вызывает то, что допускают они это в продукции, которая привлекает наших маленьких граждан. Со своей стороны, мы, конечно, выявляем такую продукцию и пресекаем ее реализацию на рынке страны, но и потребителям следует быть бдительными: не все то, что ярко и красиво, является безопасным".

Быть в курсе небезопасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на рынке страны, помогает информационный ресурс "Опасная продукция" (http://danger.gskp.by) в составе интернет-портала "Качество.бел" и Telegram-канал "Безопасность и качество" (@gosstandartby), которые ведутся Госстандартом. Эти ресурсы полезны не только потребителям, но и торговым организациям и изготовителям, чтобы запрещенная продукция не могла быть закуплена ими.

Согласно техническим регламентам, красители могут применяться для сохранения исходного внешнего вида продукта, цвет которого изменяется при технологической обработке, хранении, упаковке и др., для придания цвета бесцветной пищевой продукции и изменения ее органолептических свойств. Установлен перечень продукции, при производстве которой использование красителей не допускается. Есть также список изделий, при производстве которых можно применять только определенные красители, причем установлен их максимальный уровень.

Если в продукте содержатся азорубин (Е122), желтый хинолиновый (Е104), желтый "солнечный закат" FCF (Е110), красный очаровательный АС (Е129), понсо 4R (Е124) и тартразин (Е102), то в маркировке должна быть предупреждающая надпись: "Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей".-0-