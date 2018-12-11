Госзаказ на поставку лома и отходов металлов в 2019 году установлен в Беларуси

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлен госзаказ на поставку (заготовку, сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов в 2019 году для государственных нужд. Соответствующее постановление от 10 декабря 2018 года №885 принял Совет Министров, сообщает
Государственным заказчиком определено Белорусское государственное объединение по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов "Белвтормет" и входящие в его состав организации. Органам государственного управления в двухнедельный срок после вступления в силу документа необходимо довести информацию до соответствующих юридических лиц, у которых во время хозяйственной деятельности образуется металлолом, обеспечить контроль за выполнением заказа.
Координация работы поручена Министерству промышленности. До 20 января 2019 года ему совместно с другими ведомствами необходимо представить в Совет Министров аналитические данные о выполнении государственного заказа и предложения о совершенствовании порядка учета, хранения, поставки (заготовки, сдачи), переработки и использования металлолома.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
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