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09 сентября 2020, 11:07

Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 95%

Фото из архива
Фото из архива
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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси поставлено 777,8 тыс. т зерна в счет госзаказа, что составляет 95,8% от плана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 9 сентября, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,119 млн га, что составляет 96,7% запланированной площади. В Брестской области убрано 99,5% площадей от плана (338,3 тыс. га), Гродненской - 99,5% (320,9 тыс. га), Минской - 99,4% (486,7 тыс. га), Гомельской - 98,2% (335,2 тыс. га), Могилевской - 92,2% (306,3 тыс. га), Витебской - 90,5% (332 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса: по Беларуси скошено 39,1% и 45,9% площадей соответственно. Яровой рапс убран с 53,9% площадей.

Всего по стране намолочено 7,946 млн т зерна при средней урожайности 37 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,1 ц/га). В Минской области собрали почти 2 млн т зерна, в Гродненской - более 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, Могилевской и Витебской - более чем по 1 млн т, Гомельской - свыше 900 тыс. т.

Лен вытереблен на 47,5 тыс. га (99,8% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 27,3 тыс. га (57,5% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 10,2 тыс. га, заготовлено 35,4 тыс. т при средней урожайности 37,4 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 806,8 тыс. т сена (79,9% от плана), 13,068 млн т сенажа (103,7%) и 3,361 млн т силоса (17,5%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 52,6% от плана.-0-

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия уборочная
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