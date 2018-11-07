7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия заинтересовалась белорусским опытом ведения лесного хозяйства. Для его изучения делегация Министерства охраны природы и сельского хозяйства Грузии во главе с замминистра Юрием Нозадзе посетила Беларусь 5-6 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.
Делегация провела переговоры с заместителем премьер-министра Михаилом Русым и министром лесного хозяйства Виталием Дрожжей. Как отмечалось на переговорах, раньше Министерство лесного хозяйства Беларуси и Министерство охраны природы и сельского хозяйства Грузии не сотрудничали, но нынешний визит грузинской делегации может стать хорошим импульсом для начала взаимодействия. В частности, речь может идти об экспорте образовательных услуг, обмене опытом в области проведения лесоустроительных работ, выращивании посадочного материала.
В перспективе Министерство лесного хозяйства Беларуси и Министерство охраны природы и сельского хозяйства Грузии могут заключить соглашение о сотрудничестве. Сейчас стороны готовят предложения по его наполнению.
Специалисты из Грузии во время визита познакомились с работой организаций Минлесхоза ("Белгослес", "Беллесозащита", Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства), а также изучили белорусский опыт ведения лесного хозяйства на примере Борисовского опытного лесхоза.-0-
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