Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в I полугодии сократились на 8,8%

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в I полугодии 2020 года перевезли 186,6 млн т грузов, или 91,2% к аналогичному периоду 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот составил 58,5 млрд тонно-километров, или 92,7% к показателю за январь - июнь 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта за I полугодие воспользовались 823,2 млн человек, или 83,7% к соответствующему периоду 2019 года. Пассажирооборот составил 9107,2 млн пассажиро-километров, или 71,6% к уровню I полугодия 2019 года.-0-